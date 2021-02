 Mavenir e Red Hat collaborano per trasformare le infrastrutture per reti mobili

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’unico fornitore del settore di software di rete end-to-end, nonché leader nell’accelerazione della trasformazione delle reti basate su software per i fornitori di servizi di comunicazione (communication service provider, CSP), ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Red Hat finalizzata alla certificazione delle applicazioni per reti mobili di Mavenir sulla piattaforma basata su contenitore OpenShift di Red Hat per la creazione di soluzioni e piattaforme destinate a trasformare l’infrastruttura mobile, spianando la strada al nuovo futuro dei contenitori e del 5G. Sfruttando le funzionalità delle reti cloud-native fornite da Mavenir e la piattaforma aziendale leader del settore Kubernetes con OpenShift di Red Hat si vuole sviluppare di modelli per soluzioni comuni atte ad agevolare l’adozione del 5G per i carichi di lavoro associati alle reti 5G Core e vRAN e al sistema di gestione integrata (integrated management system, IMS) di Mavenir.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con una società del calibro di Red Hat per certificare i nostri carichi di lavoro e continuare a dimostrare le capacità del software cloud-native di Mavenir” ha dichiarato Pardeep Kohli, presidente e amministratore delegato di Mavenir.

