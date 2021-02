HanesBrands uitgeroepen tot een van de meest ethische bedrijven ter wereld in 2021

HanesBrands has been named one of the 2021 World’s Most Ethical Companies by Ethisphere. HBI is one of only two apparel manufacturers, among 135 companies spanning 22 countries and representing 47 industries, being recognized for leadership in ethical business practices.

HanesBrands has been named one of the 2021 World’s Most Ethical Companies by Ethisphere. HBI is one of only two apparel manufacturers, among 135 companies spanning 22 countries and representing 47 industries, being recognized for leadership in ethical business practices.

WINSTON-SALEM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--HanesBrands (NYSE: HBI), een maatschappelijk verantwoorde, toonaangevende wereldwijde marketeer van alledaagse merk basiskleding, is door Ethisphere, een wereldleider in het definiëren en bevorderen van de normen van ethische bedrijfspraktijken, erkend als een van de meest ethische bedrijven ter wereld voor 2021.

HanesBrands is een van de slechts twee kledingfabrikanten die wordt erkend onder de 135 bedrijven in 22 landen die 47 sectoren vertegenwoordigen. Het beoordelingsproces van Ethisphere omvat meer dan 200 vragen over cultuur, milieu- en maatschappelijke praktijken, ethiek en nalevingsactiviteiten, bestuur, diversiteit en initiatieven ter ondersteuning van een sterke waardeketen. Dit jaar peilde Ethisphere ook hoe aanvragers zich aanpasten en reageerden op de wereldwijde gezondheidspandemie, veiligheid, gelijkheid en inclusie en maatschappelijke rechtvaardigheid.

“We hebben een sterke toewijding om verantwoordelijk te handelen en we zijn erg trots om erkend te worden door Ethisphere”, zei CEO Steve Bratspies. “Deze eer is het resultaat van 61.000 werknemers over de hele wereld die zich inzetten om ons bedrijf op de juiste manier te runnen. Consumenten kunnen er trots op zijn dat wanneer ze voor onze kleding kiezen, ze kiezen voor een bedrijf dat zich sterk inzet voor duurzaamheid.”

HBI zet zich al lang in voor leiderschap in ethische bedrijfspraktijken. Het bedrijf werd onlangs voor het tweede jaar door Barron's uitgeroepen tot een van de 100 meest duurzame bedrijven in het land en behaalde een score op leiderschapsniveau A, na twee jaar op A-, in het klimaatveranderingsrapport voor 2020 van CDP. HBI is ook het enige kledingbedrijf in de geschiedenis dat de Energy Star Sustained Excellence Award van de Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft gewonnen.

In oktober 2020 kondigde HBI uitgebreide wereldwijde duurzaamheidsdoelen voor 2030 aan, waaronder een verbintenis met wetenschappelijk onderbouwde milieudoelstellingen, een doel om de levens van ten minste 10 miljoen mensen te verbeteren en het gebruik van kunststoffen en duurzame grondstoffen in producten en verpakking. De doelen werden gelanceerd via een nieuwe duurzaamheidswebsite, ontworpen om de transparantie van het bedrijf en de rapportage over belangrijke maatstaven waaronder diversiteit, mensenrechtenbenchmarks en risicobeoordelingen voor investeerders, te vergroten.

“Terwijl we de moeilijke uitdagingen van 2020 aangingen, zagen we dat bedrijven, boven alle andere instellingen, het voortouw namen bij het winnen van het vertrouwen van belanghebbenden door veerkracht en toewijding aan ethiek en integriteit”, zei Timothy Erblich, CEO van Ethisphere. “De eersten van 's werelds meest ethische bedrijven blijven een niet-aflatende toewijding aan de hoogste waarden tonen en hebben een positieve invloed op de gemeenschappen die ze dienen. Felicitaties aan iedereen bij HanesBrands voor het behalen van het predicaat meest ethische bedrijven ter wereld.”

Lees meer over de meest ethische bedrijven ter wereld en de toewijding van HanesBrands aan verantwoordelijkheid​

Ethisphere Institute

De Ethisphere® Institute is de wereldleider in het definiëren en bevorderen van de normen van ethische bedrijfspraktijken die het bedrijfskarakter, het vertrouwen op de markt en zakelijk succes stimuleren. Ethisphere heeft diepgaande expertise in het meten en definiëren van ethische kernnormen met behulp van datagestuurde inzichten die bedrijven helpen het bedrijfskarakter te versterken en cultuur te meten en te verbeteren. Ethisphere eert superieure prestaties via haar erkenningsprogramma voor de meest ethische bedrijven ter wereld en biedt een gemeenschap van industrie-experts met de Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Meer informatie over Ethisphere is te vinden op: https://ethisphere.com​

HanesBrands

HanesBrands, gevestigd in Winston-Salem, NC, is een maatschappelijk verantwoorde marktleider op het gebied van alledaags basisondergoed en sportkleding in Amerika, Europa, Australië en Azië-Pacific. Het bedrijf verkoopt zijn producten onder enkele van 's werelds sterkste kledingmerken, waaronder Hanes, Champion, Bonds, Maidenform, DIM, Bali, Playtex, Bras N Things, Nur Die/Nur Der, Alternative, L’eggs, JMS/Just My Size, Lovable, Wonderbra, Berlei en Gear for Sports. Het bedrijf verkoopt T-shirts, bh's, slipjes, figuurcorrigerend ondergoed, ondergoed, sokken, beenmode en sportkleding die worden geproduceerd in de goedkope wereldwijde toeleveringsketen van het bedrijf. Hanes is een Fortune 500-bedrijf, lid van de S&P 500 aandelenindex (NYSE: HBI) en heeft ongeveer 61.000 werknemers in meer dan 40 landen. Bezoek voor meer informatie de bedrijfswebsite van het bedrijf op www.Hanes.com/corporate en newsroom op https://newsroom.hanesbrands.com/​ Maak contact met het bedrijf via sociale media: Twitter (@hanesbrands), Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc), Instagram (@hanesbrands) en LinkedIn (@Hanesbrandsinc).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.