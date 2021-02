HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--HALCON, een regionale leider in de productie en levering van precisiegeleide wapens, onthult vandaag zijn HALCON AntiShip-250 (HAS-250) kruisraket op de International Defence en Exhibition Conference ( IDEX) 2021, vindt plaats in de hoofdstad van de VAE, Abu Dhabi, van 21-25 februari.

De HAS-250 is een door de VAE ontworpen en ontwikkelde oppervlakte raket die in staat is om te reizen met snelheden tot 0,8 Mach, met een bereik van meer dan 250 km. Tijdens de eindfase kan hij naar zijn doel vliegen op een hoogte van minder dan 5 meter.

