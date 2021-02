HALCON dévoile son premier missile de croisière antinavire à l’occasion de l'IDEX 2021

Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--HALCON, un leader régional dans la production et la fourniture d'armes guidées avec précision, dévoile aujourd'hui son missile de croisière HALCON AntiShip-250 (HAS-250) lors de l'Exposition et la Conférence Internationale sur la défense (IDEX 2021), qui se déroule du 21 jusqu'au 25 février, à Abou Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis.

Le HAS-250 est un missile sol-sol conçu et développé par les EAU, capable de se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 0,8 Mach, avec une portée de plus de 250 km. Lors de sa phase terminale, le missile peut voler vers sa cible à une altitude inférieure à 5 m.

Conçu pour fournir les meilleures performances, le HAS-250 utilise des systèmes de navigation globale par satellite et de navigation inertielle (GNSS + INS) et il est équipé d'un chercheur de terminal actif/passif et d'un radioaltimètre pour réaliser un ciblage de haute précision.

Saeed Al Mansoori, PDG de HALCON, a déclaré : "Nous nous concentrons de plus en plus sur les capacités intelligentes, car nous fabriquons localement des produits de classe mondiale. Le HAS-250 est une avancée significative dans notre quête pour équiper les forces navales du système de missiles de croisière le plus performant. Conçue et développée par HALCON aux EAU, cette arme contribuera à la défense active des voies navigables des EAU et s'appuiera sur la réputation grandissante d'EDGE pour son audace, son agilité et son esprit révolutionnaire".

HALCON fait partie du groupe « Missiles et Armes » au sein d'EDGE, un groupe de technologie avancée qui se classe parmi les 25 premiers fournisseurs militaires dans le monde.

À propos de HALCON

HALCON est un leader régional dans la fabrication de bout en bout de systèmes de guidés de précision. Créée en 2017, l'entreprise innove et développe des produits hautement performants et rentables. HALCON s'appuie sur un solide processus de recherche et développement interne, soutenu par l'une des installations de test les plus avancées de la région. Celle-ci fournit des composants et des sous-systèmes de haute tolérance et de haute précision, réalisés grâce aux services complets de la chaîne de montage de l’entreprise. Faisant partie du groupe Missiles et Armes de EDGE, la société fournit également des solutions de fabrication spécialisées, des conseils en matière d'automatisation et de robotique, ainsi que des services de conseil qui aidant les clients à atteindre leurs objectifs opérationnels et tactiques.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : https://halcon.ae/.

À propos d'EDGE

EDGE est un groupe de technologie avancée créé pour développer des solutions agiles, audacieuses et révolutionnaires pour la défense et au-delà. Permettant un avenir sûr, il se consacre à la mise sur le marché de technologies et de services innovants avec une rapidité et une efficacité accrues. Regroupant plus de 25 entités et employant plus de 13 000 esprits brillants, il offre une expertise dans cinq domaines principaux : Plateformes et systèmes, missiles et armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement et soutien aux missions. Basé à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, EDGE est un catalyseur du changement - prêt à révolutionner le secteur et à changer ses principes fondamentaux.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : edgegroup.ae.

*Source : AETOSWire