The Estée Lauder Companies aumentará a sua participação na DECIEM

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que celebrou um acordo para aumentar seu investimento na empresa de multimarcas, verticalmente integrada e com sede no Canadá, a DECIEM Beauty Group Inc. (“DECIEM”) de aproximadamente 29% a 76% (a “primeira fase”). Espera-se que a transação seja concluída no trimestre encerrado em 30 de junho de 2021. The Estée Lauder Companies Inc. (“ELC”) concordou em adquirir as participações restantes após um período de três anos (a “segunda fase”).

Conhecida como “The Abnormal Beauty Company”, a DECIEM é uma inovadora do setor, com uma abordagem com foco no consumidor. A empresa foi fundada em 2013 pelo falecido Brandon Truaxe, um visionário que se propôs mudar a indústria da beleza através da autenticidade e transparência. Ele desenvolveu a empresa com criatividade e inovação com o seu fundador, Pasquale Cusano, e cofundadora, Nicola Kilner. Nicola agora administra a DECIEM como diretora executiva (CEO) e trabalha em estreita colaboração com Prudvi Kaka, o diretor científico cuja equipe interna de bioquímicos lidera com inovação em todas as marcas da DECIEM, e Stephen Kaplan, diretor de operações (COO).

“Nos últimos quatro anos, construímos uma parceria de longo prazo verdadeiramente especial com a fantástica equipe da DECIEM e estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva”, disse Fabrizio Freda, presidente e diretor executivo da The Estée Lauder Companies Inc. “A DECIEM é uma empresa excepcional. Nicola e sua equipe construíram e cultivaram marcas autênticas com produtos essenciais e altamente eficazes, utilizando o modelo integrado verticalmente, e promoveram um estilo de comunicação exclusivamente transparente e envolvente.”

“Brandon sonhava com a ELC sendo o lar eterno do DECIEM e, por isso, estamos verdadeiramente honrados por realizar esse sonho hoje” , disse Nicola Kilner. “Prudvi, Stephen, nossa equipe e eu vamos levar adiante a criação de Brandon e agradecemos a ELC por seu compromisso contínuo com a nossa visão e futuro."

Desde o investimento inicial da ELC em junho de 2017, a DECIEM cresceu rapidamente, alcançando vendas líquidas para os 12 meses encerrados em 31 de janeiro de 2021 de aproximadamente US$ 460 milhões. O valor a ser pago pela ELC no fechamento é de aproximadamente US$ 1 bilhão, que reflete um valor total da empresa de aproximadamente US$ 2,2 bilhões para a primeira fase. Na conclusão da primeira fase, a ELC espera ter um ganho não monetário em seu investimento inicial. Excluindo-se este ganho, espera-se que as vendas e ganhos líquidos da DECIEM tenham um impacto insignificante nos resultados consolidados do ano fiscal de 2021 da ELC. A aquisição está sujeita a certas condições, incluindo aprovações regulatórias, e deve ser concluída no trimestre encerrado em 30 de junho de 2021. Estes valores em dólares americanos foram convertidos considerando-se as taxas de câmbio médias para vendas líquidas e taxas de câmbio atuais para valores de transação. O preço de compra para a participação restante na segunda fase será determinado com base no desempenho futuro da DECIEM.

O portfólio da DECIEM atualmente abrange seis marcas, incluindo The Ordinary, uma marca de cuidados da pele internacionalmente popular com um "buzz" impulsionado por sua impressionante comunidade e por referências, refletindo uma profunda conexão com sua base de consumidores globais de devotos de cuidados com a pele. A diversidade de marcas e produtos de “beleza funcional” da DECIEM são vendidos principalmente através de sites de e-commerce de propriedade da DECIEM e de varejistas e múltiplas lojas especializadas, assim como em suas próprias lojas independentes, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Nessa transação, Perella Weinberg Partners atuou como consultor financeiro da The Estée Lauder Companies Inc., enquanto Lowenstein Sandler LLP e Osler, Hoskin & Harcourt LLP atuaram como o seu consultor jurídico. Os outros proprietários da DECIEM receberam consultoria financeira da Baylor Klein Limited, Fasken Martineau DuMoulin LLP atuou como consultor conjunto para os acionistas vendedores, enquanto Farris LLP e Gowling WLG (Canadá) LLP atuaram como consultores independentes, em cada caso, para um dos acionistas vendedores. Blake, Cassels & Graydon LLP atuaram como consultores jurídicos do DECIEM Beauty Group Inc.

Gowling WLG (Canadá) LLP atuou como consultor na representação dos interesses operacionais da DECIEM.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas nas observações citadas e aquelas relacionadas à data de fechamento esperada, expectativas para a empresa adquirida e os benefícios da aquisição envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dessas declarações prospectivas incluem a capacidade das partes de satisfazer as condições de fechamento sob o acordo de compra definitivo, condições econômicas atuais e outras condições no mercado global, ações de varejistas, fornecedores e consumidores, concorrência, a capacidade da ELC de trabalhar com a gestão contínua e outros investidores na DECIEM, e integrar com sucesso o negócio adquirido e/ou implementar seu plano estratégico de longo prazo e os fatores de risco descritos no relatório anual da ELC no Formulário 10-K para o ano encerrado 30 de junho de 2020.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais em fabricação e comercialização de produtos de qualidade de cuidados para a pele, maquiagem, perfumes e produtos de cuidados com os cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios em nomes de marcas, que incluem a: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

ELC-C

ELC-F

