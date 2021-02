The Estée Lauder Companies aumenta su participación en DECIEM

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para aumentar su inversión en la empresa canadiense, integrada verticalmente y multimarca, DECIEM Beauty Group Inc. ("DECIEM") que pasará de casi un 29% a aproximadamente el 76% (la "Primera fase"). El cierre de la operación está previsto para el trimestre que termina el 30 de junio de 2021. Estée Lauder Companies Inc. ("ELC") se ha comprometido a comprar las participaciones restantes tras un periodo de tres años (la "Segunda fase").

Conocida como "la empresa de cosmética anormal", DECIEM ha revolucionado la industria con un enfoque centrado en el consumidor. Fue fundada en 2013 por el fallecido Brandon Truaxe, un visionario que se propuso cambiar la industria de la belleza de la mano de la autenticidad y la transparencia. Desarrolló la empresa con creatividad e innovación junto con el fundador, Pasquale Cusano y la cofundadora, Nicola Kilner. Nicola ahora dirige DECIEM como directora ejecutiva, en estrecha colaboración con Prudvi Kaka, director científico, cuyo equipo interno de bioquímicos lidera la innovación en las marcas de DECIEM y Stephen Kaplan, director de operaciones.

“A lo largo de los últimos cuatro años, hemos establecido una alianza a largo plazo con el equipo extraordinario de DECIEM y el futuro que nos espera juntos nos llena de entusiasmo”, aseguró Fabrizio Freda, presidente y gerente general de The Estée Lauder Companies Inc. “DECIEM es una empresa sobresaliente. Nicola y su equipo han logrado construir y cultivar marcas auténticas con productos imprescindibles y sumamente eficaces gracias a un modelo de integración vertical, además de aplicar un estilo de comunicación único, transparente y atractivo. Los productos estrella de la compañía, con su nivel de innovación tan deseable y su enfoque digital que le da toda la prioridad al cliente, han sido vitales para su éxito”.

“Brandon soñaba con que ELC fuera el hogar permanente de DECIEM y por eso hoy nos llena de orgullo poder cumplirle su visión”, señaló Nicola Kilner. “Prudvi, Stephen, nuestro equipo y yo seguiremos desarrollando la creación de Brandon y le agradecemos a ELC por su compromiso permanente con nuestra visión y nuestro futuro”.

A partir de la inversión inicial de ELC en junio de 2017, DECIEM ha crecido rápidamente, logrando ventas netas para los 12 meses cerrados el 31 de enero de 2021 en torno a los u$s 460 millones. El monto a pagar por ELC al cierre es de aproximadamente u$s 1000 millones, lo que refleja un valor empresarial total de casi u$s 2200 millones en la primera fase, cuyo cierre generaría una ganancia no monetaria en su inversión inicial. Sin incluir esta ganancia, se espera que las ventas netas y los ingresos de DECIEM tengan un impacto insignificante en los resultados consolidados del ejercicio fiscal 2021 de ELC. La adquisición depende de ciertas condiciones, en particular, las aprobaciones regulatorias y su cierre está previsto para el trimestre que finaliza el 30 de junio de 2021. Estos montos en dólares estadounidenses se convirtieron al tipo de cambio promedio en las ventas netas y al tipo de cambio actual en los valores de transacción. El precio de compra del interés restante en la segunda fase se determinará en función del desempeño futuro de DECIEM.

Actualmente, la cartera de DECIEM comprende seis marcas, entre ellas, The Ordinary, una marca cosmética muy popular a nivel internacional con una comunidad impactante (además de referencias extraordinarias), lo cual refleja una profunda conexión con su clientela internacional de devotos de los productos cosméticos. La gama de marcas y productos de "belleza funcional" de DECIEM se comercializan principalmente a través de los sitios de comercio electrónico pertenecientes a DECIEM y de otros minoristas, además de tiendas de varias especialidades y en sus tiendas propias independientes, mayormente en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.

En esta operación, Perella Weinberg Partners se desempeñó como asesor financiero de The Estée Lauder Companies Inc., mientras que Lowenstein Sandler LLP y Osler, Hoskin & Harcourt LLP brindaron su asesoramiento legal. El resto de los propietarios de DECIEM fueron asesorados a nivel financiero por Baylor Klein Limited, Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor conjunto para los accionistas vendedores y Farris LLP y Gowling WLG (Canada) LLP fueron los asesores independientes, respectivamente, para uno de los accionistas vendedores. Blake, Cassels & Graydon LLP se desempeñó como asesor institucional para DECIEM Beauty Group Inc.

Gowling WLG (Canadá) LLP se constituyó en representante de los intereses operativos de DECIEM.

Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, en particular, los comentarios citados y aquellas relacionadas con la fecha de cierre prevista, las expectativas para la empresa adquirida y los beneficios de la adquisición, implican cierto nivel de riesgo e incertidumbre. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de esas declaraciones prospectivas incluyen la capacidad de las partes para cumplir las condiciones de cierre en virtud del acuerdo de compra definitivo, las condiciones económicas actuales y otras condiciones en el mercado global, las acciones de los minoristas, proveedores y consumidores, de la competencia, la capacidad de ELC para trabajar con la administración en la continuidad y otros inversores en DECIEM e integrar con éxito el negocio adquirido y/o implementar su plan estratégico a largo plazo, y los factores de riesgo descritos en el informe anual de ELC en el Formulario 10-K, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

The Estée Lauder Companies Inc. es una de las fabricantes y comercializadoras líderes a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello de la más alta calidad. Los productos de la empresa se comercializan en unos 150 países y territorios con las siguientes marcas, entre otras: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.

ELC-C

ELC-F

