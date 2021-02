BEIJING--(BUSINESS WIRE)--In totaal leefden 832 provincies, 128.000 dorpen en bijna 100 miljoen mensen in armoede. Dit was de realiteit waarmee China te maken kreeg. De taak om ze allemaal te ondersteunen was niet eenvoudig, en ervoor zorgen dat iedereen precies de hulp krijgt die ze nodig hebben, was nog moeilijker

“Wie waren deze mensen en waar bevonden ze zich? Als je niemand achter wilt laten, dan moet je ze allemaal lokaliseren en de noodhulpmaatregelen dienovereenkomstig aanpassen”, zegt Lin Wanlong, hoogleraar economie en management in China Agriculture University.

