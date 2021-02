MSCI lanceert Investment Solutions as a Service in samenwerking met Microsoft

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), een toonaangevende leverancier van hulpmiddelen en diensten ter ondersteuning van investeringsbeslissingen, heeft vandaag de ontwikkeling aangekondigd van Investment Solutions as a Service voor de wereldwijde investeringssector in samenwerking met Microsoft Corp. nieuwe dienst stelt institutionele beleggers in staat de volgende generatie technologie├źn, geavanceerde analyses en big data te gebruiken om te anticiperen op belangrijke strategische en investeringsuitdagingen en deze aan te pakken.

Gebouwd om langetermijn technologie en datatrends af te stemmen op de onmiddellijke behoeften van investeerders, combineert de dienst de cloud- en AI-technologie├źn van Microsoft met de uitgebreide datasets, analytische modellen en diepgaande expertise van de wereldwijde investeringssector van MSCI om de besluitvorming over investeringen van de volgende generatie mogelijk te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.