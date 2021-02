NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten om zijn investering in het in Canada gevestigde, verticaal geïntegreerde, multi-brandbedrijf DECIEM Beauty Group Inc. te verhogen (“DECIEM”) van ongeveer 29% tot ongeveer 76% (de “Eerste fase”). De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het kwartaal dat eindigt op 30 juni 2021. The Estée Lauder Companies Inc. (“ELC”) is overeengekomen om de resterende belangen te kopen na een periode van drie jaar (de “tweede fase”).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.