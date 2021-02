MOUNT LAUREL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--PMC Group International, Inc., een onafhankelijke tak van PMC Group Companies, kondigde de overname aan van Cobra Investments Management Inc. en haar twee dochterondernemingen, Copperhead Chemical Company Inc. (“Copperhead”) en Copperhead Investments Inc., van een groep van vorige eigenaren van deze entiteiten, met ingang van 5 februari 2021. Copperhead is de productietak van de drie overgenomen entiteiten en is gevestigd op een 875 hectare grote faciliteit met 53 gebouwen in Tamaqua, Pennsylvania.

Copperhead is al meer dan 70 jaar de enige fabrikant van het door de FDA goedgekeurde cardiale therapeutische geneesmiddel nitroglycerine in de VS en een fabrikant op maat van toedieningsvormen voor geneesmiddelen. Het is ook een belangrijke producent van energetische chemicaliën (explosieven en drijfgassen) voor de defensiesector, evenals een nieuwe klasse conserveermiddelen en antimicrobiële stoffen. De producten van Copperhead worden wereldwijd verkocht.

