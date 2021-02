Evasc Neurovascular annonce l’approbation du premier dispositif médical neurologique dans le cadre du programme français Forfait Innovation

The eCLIPs device is the first neuro device that has gained Forfait Innovation approval and funding (Graphic: Business Wire)

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Evasc Neurovascular est fière d'annoncer le succès de sa candidature au programme Forfait Innovation (FI) du Ministère de la Santé (Haute Autorité de la Santé, HAS) pour le dispositif médical eCLIPs ™. L’avis a été publié au Bulletin officiel le 23 décembre 2020 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722732.

Le programme Forfait Innovation assure le financement d'études cliniques dans le but d’évaluer les dispositifs médicaux marqués CE considérés comme véritablement innovants (hors innovation incrémentale), et offrant des avantages cliniques importants, répondant à des besoins médicaux non satisfaits. eCLIPs est le premier dispositif médical neurologique à avoir obtenu l'approbation et le financement du FI. Le montant de 2,76 millions d'euros couvre les coûts hospitaliers d'un essai clinique mené sur 119 patients basé sur le concept OPC (critères objectifs de performance).

Le Dr Donald Ricci, PDG d'Evasc Neurovascular, commente : « Nous sommes heureux que le ministère français de la Santé, un organisme tiers influent et indépendant confirme le caractère innovant du dispositif médical eCLIPs dans le traitement des anévrismes intracrâniens de bifurcation, un message très clair envoyé lors de nos présentations, publications et débats avec des neuro-interventionnistes au cours des dernières années. »

À propos du dispositif médical eCLIPs pour le traitement de l’anévrisme

eCLIPs est un dispositif endovasculaire non tubulaire actuellement utilisé dans le traitement des anévrismes de bifurcation à collet large complexes, employant une technologie conçue pour traiter 95 % des cas d'anévrisme cérébral. La conception unique du dispositif médical eCLIPs permet non seulement de maintenir le coil, mais également de divertir le flux au niveau du collet. Le dispositif eCLIPs permet d’éviter une pénétration nocive dans l'environnement dynamique et fragile de la poche anévrismale tout en laissant des branches latérales libres et en fournissant un tremplin pour la croissance de cellules endothéliales au niveau du collet.

À propos d’Evasc Neurovascular

Evasc Neurovascular est une société privée de dispositifs médicaux axée sur le développement de traitements endovasculaires des anévrismes intracrâniens par interruption de la circulation. Evasc Neurovascluar est basée à Vancouver, au Canada.

Visitez le site Evasc Neurovascular www.evasc.com.

