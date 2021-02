Evasc Neurovascular kondigt eerste neuroproduct aan dat is goedgekeurd in Frans Forfait Innovation-programma

The eCLIPs device is the first neuro device that has gained Forfait Innovation approval and funding (Graphic: Business Wire)

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Evasc Neurovascular kondigt met trots haar succesvolle aanvraag aan bij het Forfait Innovation (FI)-programma van het Franse Ministerie van Volksgezondheid (Haute Autorité de la Santé, HAS) voor het eCLIPs™-hulpmiddel, gepubliceerd in het officiële tijdschrift van 23 december 2020 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722732.

Het Forfait Innovation-programma verleent financiering voor klinische proeven om apparaten met CE-markering te evalueren die als echt innovatief worden beschouwd (niet alleen incrementele ontwikkelingen) en een significant klinisch voordeel bieden, waarmee wordt voorzien in een onvervulde medische behoefte. Het eCLIPs-apparaat is het eerste neuro-apparaat dat FI-goedkeuring en -financiering heeft gekregen. Het gefinancierde bedrag van € 2,76 miljoen dekt de ziekenhuiskosten van een studie met 119 patiënten ten opzichte van optimale prestatiecriteria (OPC).

Dr. Donald Ricci, CEO van Evasc Neurovascular, verklaart: “We zijn verheugd de bevestiging te hebben gekregen van een invloedrijke en onafhankelijke derde partij, het Franse Ministerie van Volksgezondheid, dat eCLIPs een innovatie vertegenwoordigt in de behandeling van intracraniële bifurcatie-aneurysma's, een consistente boodschap in onze presentaties, publicaties en discussies met neuro-interventionisten in de afgelopen jaren."

Over het eCLIPs-systeem voor de behandeling van aneurysma's

eCLIPs is een niet-tubulair endovasculair apparaat dat momenteel is bedoeld voor gebruik bij uitdagende vertakkingen met brede hals, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie die is ontworpen om 95% van de gevallen van cerebrale aneurysma's te behandelen. Het unieke eCLIPs-ontwerp zorgt niet alleen voor het vasthouden van de spoel, maar ook voor stroomafleiding in de nek. eCLIPs vermijdt gevaarlijke toegang tot de dynamische, kwetsbare omgeving van de aneurysmazak, terwijl de zijtakken onbelast blijven en een platform geboden wordt voor endotheliale groei in de hele vertakkingshals.

Over Evasc Neurovascular

Evasc Neurovascular is een particulier bedrijf in medische hulpmiddelen dat zich richt op de ontwikkeling van disruptieve endovasculaire behandelingen voor cerebrale aneurysma's. Evasc Neurovascluar heeft zijn hoofdkantoor in Vancouver, Canada.

Ga naar Evasc Neurovascular op www.evasc.com.

