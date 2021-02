Amadis et Worldline déploient une solution de paiement mondiale pour les restaurants Subway®.

MONTRÉAL et MILFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--La société Worldline, leadeuse européenne des services transactionnels de paiement, et la société Amadis annoncent aujourd’hui la finalisation du déploiement d’une solution de paiement internationale auprès de la chaîne de restaurants Subway®. Worldline, Amadis et Subway ont collaboré afin de mettre sur pied une solution de paiement qui rationalise les infrastructures de paiement de la chaîne et assure des opérations sécurisées, peu coûteuses et optimisées pour les franchisés.

Chaque franchisé Subway est propriétaire de son restaurant et dans le monde, ces franchisés exploitent plus de 40 000 restaurants dans plus de 100 pays. Ce nouveau logiciel de paiement universel facilite l’utilisation de l’ancienne infrastructure de paiement internationale de Subway et offre aux franchisés une expérience utilisateur cohérente et fiable pour l’acceptation des paiements. Le nouveau système permet également le déploiement plus rapide de nouvelles solutions de paiement à l’échelle mondiale, et devrait réduire le coût des tests et certifications.

« Amadis nous a fait bénéficier de son savoir-faire évident et éprouvé, qui a permis le déploiement réussi de ce projet de paiement international avec Worldline », commente Benoit Lamoureux, responsable des produits de paiement des restaurants Subway®. « Amadis possède une compréhension unique du marché mondial des logiciels de paiement, de leur développement, de leur adaptation et des normes qui les régissent, et s’est acquis une réputation dans le déploiement de solutions de paiement mondiales de pointe. Nous savions donc que les problèmes techniques clés posés par ce projet crucial pour notre mission seraient à coup sûr résolus ».

« Nous sommes ravis d’être le fournisseur préféré de Subway pour les solutions de paiement multicanal », ajoute Guillaume Pascal, Head of GSV Go To Market / Merchant Services. « Les solutions Worldline comprennent des systèmes point de vente, des solutions d’acceptation de paiements en ligne, ainsi que des terminaux de paiement utilisant le protocole nexo Retailer. L’implémentation de ce protocole et d’un logiciel de paiement universel facilitant la connexion entre l’infrastructure de paiement par carte et le système point de vente offre une flexibilité et une efficacité tout à fait inédites ».

« Nous sommes des spécialistes des normes de paiement mondiales et du développement de logiciels de paiement. Nous comprenons donc parfaitement les innombrables problèmes opérationnels et d’intégration à maîtriser pour la réussite des grands déploiements de solutions de paiement internationales », explique Emmanuel Haydont, PDG et cofondateur d’Amadis. « Les sociétés d’envergure mondiale telles que Subway peuvent bénéficier d’énormes synergies et réductions de coûts grâce aux normes mondiales et à un système de paiement unifié, qui leur permettent en outre de nouvelles innovations ».

À PROPOS DES RESTAURANTS SUBWAY®

La chaîne de restaurants Subway continue de faire évoluer la restauration en proposant à ses clients, dans plus de 100 pays, des ingrédients de qualité et de délicieux mariages de saveurs. Chaque jour, nous vous préparons, selon vos préférences, près de sept millions de sandwiches. Notre chaîne de restauration rapide offre une alternative fraîcheur aux fast-foods classiques, qui vendent chaque jour des milliards de sandwiches, de salades et de « wraps » (ou roulés). Chacun des quelque 42 500 restaurants Subway est détenu par son exploitant et la chaîne compte près de 21 000 franchisés, employant des centaines de milliers de personnes dans le monde. À ce titre, Subway est le plus grand réseau mondial de PME.

L’expérience Subway vous est aussi proposée en ligne sur Subway.com et avec l’appli Subcard.

Subway® est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC.

À PROPOS DE WORLDLINE

La société Worldline [Euronext : WLN] est la leadeuse européenne et la quatrième mondiale du secteur des services transactionnels de paiement. Son envergure mondiale et son engagement dans l’innovation en font une partenaire technologique de choix pour les commerçants, les banques et autres structures acquéreuses, les services de transport public, les agences gouvernementales et les entreprises industrielles de tous secteurs. Portée par plus de 20 000 employés dans plus de 50 pays, Worldline offre à ses clients des solutions durables, fiables et sécurisées recouvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement, en favorisant la croissance de leurs activités où qu’ils se trouvent. L’offre Worldline couvre (i) les services aux commerçants, (ii) les terminaux, (iii) les services financiers et (iv) les services mobilité et transactionnels en ligne. Citons notamment l’acceptation de paiements commerciaux nationaux et transfrontaliers, en point de vente ou en ligne, le traitement transactionnel hautement sécurisé des paiements, un vaste portefeuille de terminaux de paiement, la billetterie en ligne et les services numériques destinés à l’industrie. En 2019, Worldline a généré un chiffre d’affaires pro forma de 5,3 milliards d’euros. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur worldline.com.

À PROPOS D’AMADIS

Amadis, une division privée de Maxim Integrated, est une leadeuse des logiciels de paiement, dont les solutions tournent sur plus de 10 millions d’appareils dans le monde. La société fournit des services de pointe pour le développement et l’adaptation de logiciels aux commerçants partout dans le monde, aux fabricants de dispositifs de paiement et à divers prestataires. Amadis propose aux commerçants le plus large choix de possibilités de traitement des paiements du secteur, en exploitant les solutions du marché et en élaborant des solutions sur mesure, indépendamment des équipements utilisés ou de la localisation géographique. La société rassemble une équipe de développeurs d’élite et fournit des solutions aux commerçants internationaux dans plus de 23 pays. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.amadis.ca.

