SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrijk & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Enreach, de snelgroeiende Europese unified communications-groep, heeft aangekondigd dat meerdere IP-telefoons van Grandstream zijn gecertificeerd voor gebruik op zijn Unified Communications as a Service (UCaaS) -platform, ISTRA door Enreah. Via Enreach voor serviceproviders hebben partners en hun klanten directe toegang tot draagbare en videotelefoons van Grandstream, plus carrier-grade apparaten die zijn ontworpen voor massa-implementatie.

Bertrand Pourcelot, Managing Director bij Enreach for Service Providers, zei: “De naam van Grandstream is synoniem geworden met IP-telefoons die superieure kwaliteit combineren met gebruiksgemak, met opties voor een breed scala aan budgetten en vereisten. Grandstream past goed in ons portfolio van ondersteunende producten voor het ISTRA by Enreach UCaaS-platform, dat al wordt gebruikt door ongeveer een miljoen gebruikers via meer dan 100 serviceproviders in meer dan 20 landen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.