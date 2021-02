SOPHIA ANTIPOLIS, Francia e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Enreach, il gruppo di comunicazioni unificate europeo in rapida crescita, ha annunciato che molti telefoni VoIP prodotti da Grandstream hanno ricevuto la certificazione per l'uso sulla sua piattaforma Unified Communications as a Service (UCaaS), ISTRA by Enreach. Attraverso Enreach for Service Providers, collaboratori e clienti hanno accesso immediato a videotelefoni e telefoni portatili prodotti da Grandstream, oltre a dispositivi "carrier-grade" progettati per l'utilizzo di massa.

Bertrand Pourcelot, Amministratore delegato presso Enreach for Service Providers, ha affermato: “Il nome di Grandstream è diventato sinonimo di telefoni VoIP che abbinano qualità superiore e facilità d'uso, con opzioni per rispondere a una vasta gamma di budget e di esigenze.”

