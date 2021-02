Les téléphones IP vidéo, portables et de qualité opérateur de Grandstream sont désormais homologués pour la plateforme UCaaS ISTRA by Enreach

SOPHIA ANTIPOLIS (France) et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Enreach, le groupe européen de communications unifiées en forte croissance, a annoncé que de nombreux téléphones IP de Grandstream ont été homologués aux fins de leur utilisation sur sa plateforme UCaaS (Communications Unifiées en tant que Service) ISTRA by Enreach. Par l'intermédiaire d'Enreach for Service Providers, nos partenaires et leurs clients disposent d’un accès immédiat à des téléphones vidéo portables de Grandstream, ainsi qu’à des appareils de qualité opérateur conçus pour un déploiement à grande échelle.

Bertrand Pourcelot, directeur général d’Enreach for Service Providers, a déclaré: «La marque Grandstream est devenue synonyme de téléphones IP combinant haute qualité, convivialité et multiples options pouvant satisfaire une large gamme de budgets et d’exigences. Grandstream s’intègre parfaitement à notre portefeuille de produits connexes à la plateforme UCaaS ISTRA by Enreach, qui est déjà utilisée par environ un million d’utilisateurs par l’intermédiaire d’une centaine de prestataires de service dans plus de 20 pays.»

Téléphones IP Grandstream homologués pour ISTRA by Enreach

La gamme homologuée ISTRA inclut quelques produits phares, parmi lesquels la série GXV3300 Grandstream de téléphones IP vidéo de pointe pour Android, qui rendent possible les communications multimédias audio-visuelles sur le poste de travail, avec des fonctionnalités de type tablette et accès à l’internet.

Aux fins d’une plus grande mobilité sur le lieu de travail, le WP810 et leWP820 sans fil sont des téléphones IP WiFi portables, de conception robuste et dotés de fonctionnalités exhaustives. Ces téléphones sont idéals non seulement au bureau ou pour le télétravail, mais aussi pour la vente au détail, la logistique, le secteur médical, la sécurité et autres marchés verticaux où la portabilité est un avantage.

Lorsqu’un grand nombre de téléphones est nécessaire, la série GRP2600 de téléphones IP de qualité opérateur offre ses performances puissantes, sa simplicité d’utilisation et son déploiement facile. En plus d’assurer les communications de base, ces appareils incluent des fonctionnalités de prochaine génération pour les utilisateurs haut de gamme.

À propos d’ISTRA by Enreach

La plateforme UCaaS ISTRA basée sur le cloud est déjà déployée par une centaine de prestataires de services dans plus de 20 pays pour environ un million d’utilisateurs. Dans le cadre de son ambition d’être le leader européen de l’UCaaS, elle constitue également le fondement de la future stratégie de plateforme d’Enreach pour l’ensemble du groupe.

Enreach for Service Providers

Basé à Sophia-Antipolis, en France, Enreach for Service Providers (anciennement dénommée Centile Telecom Applications) est un leader européen du développement du Cloud PBX et des plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs. Outre le soutien qu’elle apporte aux clients fournisseurs de services d’Enreach for Service Providers, la plateforme UCaaS ISTRA by Enreach constitue le fondement de la future stratégie de plateforme d’Enreach pour l’ensemble du groupe, dans le cadre de son ambition d’être le leader européen de l’UCaaS. https://enreach.com/en/for-service-providers

À propos d’Enreach

Enreach est la maison mère de différentes marques telles que Voiceworks, Swyx, Eazit, i4IP, ipnordic, M Mobility, HeroBase, Network Telecom, Botsquad et masvoz. Par le biais de revendeurs agréés ou de ses filiales, Enreach fournit des technologies collaboratives et des services de télécommunication qui changent la vie des PME et de leurs clients. L’ensemble de ses marques œuvrent au développement de technologies de l’information intelligentes et intégrées et de solutions de communication qui assurent aux organisations une qualité irréprochable en matière de communication et de déroulement des opérations. Enreach se donne pour mission de mettre à la disposition des entreprises les meilleurs outils de communication et de collaboration par l’intermédiaire d’une interface simple et personnalisée adaptée à leurs besoins et à leurs systèmes spécifiques. Avec les produits du groupe, chaque société dispose d’outils performants, quels que soient son secteur et son envergure, pour que ses employés puissent consacrer toute leur attention à la réalisation de grandes choses. Principalement présent sur les marchés allemand, néerlandais, danois, britannique, espagnol et français, Enreach mène ses activités dans 25 pays et emploie plus de 950 collaborateurs. https://enreach.com/

À propos de Grandstream

Grandstream Networks, Inc. connecte le monde depuis 2002 grâce à ses produits et solutions de communication unifiée SIP, qui permettent aux entreprises d’être plus productives que jamais. Nos solutions primées sont destinées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’au marché des entreprises. Elles sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité et leur caractère innovant. Les solutions de Grandstream limitent le coût des communications, améliorent la sécurité et augmentent la productivité. Nos produits SIP standard ouverts offrent une grande interopérabilité dans toute l’industrie, avec des caractéristiques et une souplesse inégalées. Pour plus d’informations, visitez le site www.grandstream.com ou rejoignez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

