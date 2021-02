MONTRÉAL e MILFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--WorldLine, leader europeo nel settore dei servizi per i pagamenti e le transazioni, e Amadis oggi hanno annunciato il completamento dell'implementazione della soluzione di pagamento internazionale dell'azienda in collaborazione con la catena di ristoranti Subway®. Insieme, WorldLine, Amadis e Subway hanno messo a punto una soluzione di pagamento per razionalizzare l'infrastruttura globale dei pagamenti della catena di ristorazione e permettere alle attività in franchising di usufruire di operazioni sicure, ottimizzate e dal buon rapporto costo-efficacia.

I ristoratori in franchising di Subway possiedono e gestiscono in modo indipendente oltre 40.000 ristoranti in più di 100 paesi. L'utilizzo di questo nuovo software di pagamento universale semplifica la gestione della precedente infrastruttura di pagamento internazionale di Subway e offre ai ristoratori un'esperienza utente di accettazione dei pagamenti più uniforme e affidabile.

