Upflex Inc., het grootste wereldwijde netwerk van werkplekken, kondigt aan dat het door Schneider Electric is geselecteerd om duizenden werknemers in de Verenigde Staten een flexibelere werkervaring te bieden. Het partnerschap is afkomstig van Colliers, dat met beide bedrijven zal samenwerken om de werknemers van Schneider Electric Upflex-toegang te bieden.

Schneider Electric gaat over naar een meer flexibele werkruimte met Desk Memberships en Upflex’s handige Hub en Spoke-model. Deze oplossing stelt Schneider Electric in staat om een ​​gecentraliseerde, toegewijde kantoorruimte in zijn belangrijkste markten te behouden en ook een eerste deel van zijn meer dan 10.000 Amerikaanse werknemers toegang te geven tot Upflex’s netwerk van 2.139 Amerikaanse coworking-ruimtes. Upflex en Schneider Electric onderzoeken ook een samenwerking die Upflex-klanten de mogelijkheid biedt om de EcoStruxure-oplossingen van Schneider Electric te gebruiken die slimme kantoren creëren – het ruimtegebruik optimaliseren, de facilitaire kosten verlagen en het comfort en de werknemerservaring verbeteren.

