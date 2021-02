PECHINO--(BUSINESS WIRE)--In tutto 832 contee, 128.000 villaggi e quasi 100 milioni di persone vivevano in povertà: era questa la realtà a cui la Cina doveva far fronte. Fornire supporto a tutti non era un compito facile, e persino più arduo era garantire che ciascuno ricevesse gli aiuti specifici necessari.

"Chi erano i soggetti interessati? E dove si trovavano? Se l'obiettivo è non lasciare nessuno indietro, allora occorre individuare ogni singola persona e plasmare di conseguenza le misure di sostegno", ha dichiarato Lin Wanlong, professore di Economia e gestione presso la China Agriculture University.

