SIGN4L在IDEX 2021上发布新的电子战能力

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--敏捷和自适应电子战与情报(EW&I)解决方案的活跃提供商SIGN4L今天发布了两款先进解决方案，可望为未来的战争任务提供战术优势。射频(RF)通信干扰系统V-Protect和专门的反无人机系统NavControl-G已做好了带来颠覆性变革的准备，帮助在日益数字化的防务格局中获致有利战果。

这些解决方案在正在进行的国际防务展(IDEX 2021) EDGE馆中亮相。本届防务展在阿布扎比国家展览中心(ADNEC)举行，将持续至2月25日。

V-Protect是一种先进的移动式主动和被动大功率干扰机系统，目标是阻止常见的地面RF信号技术以及便携式卫星通信设备，包括无线电台、对讲机、移动和Wi-Fi射频。这一用户友好型系统配备了反简易爆炸装置(C-IED)和反无人机措施，它安装在标准SUV中，具备自动操作能力，并使用16个频道和高发射功率放大器，为增强保护范围和打击频域内的各种威胁提供支持。

NavControl-G是一种先进的发射器，旨在帮助防止无人机(UAV)侵入特定位置。为了帮助保护敏感区域，该系统可以模拟GPS信号以生成位置和定时误差，从而控制不合作的无人载具。该系统装在防震容器中，可用于多种配置的无缝集成——不论是固定位置还是现场按需部署。

EDGE电子战和情报事业部项目管理副总裁Waleid Al Mesmari表示：“电子战和情报构成了现代防御和安全系统的基础。SIGN4L在开创突破性技术方面处于最前沿，可帮助我们的客户在瞬息万变的世界中扩大他们的选择范围。我们的最新解决方案可协助我们的客户管理其复杂的安全和性能要求，是我们集中精力阻碍、消除和攻击对手的实用型敏捷产品的典范。”

SIGN4L以创业精神为本地区的政府和企业设计和生产现代化的开放架构数字和RF安全产品和服务。该公司实施严格的威胁分析、研究和开发周期，以监视、分析和应对新出现的风险。SIGN4L隶属于EDGE电子战和情报事业部，EDGE是一家先进的技术集团，位居全球前25大军事供应商之列。

*资料来源：AETOSWire

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