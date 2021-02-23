EDGE在IDEX 2021上推出首批阿聯製造的系列智慧滯空彈藥無人機

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國防和其他領域的先進技術集團EDGE今天推出了其首批QX系列多旋翼滯空彈藥無人機。此外，在阿布達比國家展覽中心舉行的國際防務展(IDEX 2021)的第一天亮相的還有Shadow 50和Shadow 25、Rash 2滑行彈藥包以及RW24系列的新變體——這些都是在公司營運的第一年設計和製造的。本次防務展將持續至2月25日。

EDGE執行長兼董事總經理Faisal Al Bannai閣下以及ADASI執行長Ali Al Yafei出席了在EDGE展館舉行的1級電動無人機(UAV)的發布。

EDGE執行長兼董事總經理Faisal Al Bannai閣下表示：「目前無人機技術正在徹底改變我們的世界，而無人操作和自主能力的全部潛力還有待進一步探索——不僅在軍事領域，還包括商業部門。」

他補充道：「第一批阿聯製造的智慧滯空彈藥無人機系列的推出象徵著EDGE作為關鍵技術推動者，在增強該國的自主能力和AI整合方面實現了一項重要的里程碑。由於未來越來越依賴具有更高戰術靈活性的無人系統，所以我們進行了大量投資，透過加快在這些領域的研發投資，快速在市場上推出相關產品。」

QX滯空彈藥無人機家族包括四款產品：微型無人機QX-1、迷你無人機QX-2、小型無人機QX-3，和具有令人印象深刻的垂直起降(VTOL)固定翼的QX-4。它們的精確制導系統使用先進的AI演算法進行瞄準和打擊，精確度達1 m CEP（圓概率誤差），其瞄準性能類似於雷射制導彈藥。所有QX系列無人機的設計都是為了可在任何環境或地形下啟用，因而具有重量輕、可單人攜帶和VTOL能力等特點。

這批滯空彈藥無人機的第二個系列包括Shadow 50和Shadow 25。如其名稱所示，Shadow 50可運載50kg的有效載荷，是對應的Shadow 25的兩倍。Shadow 25是配備噴氣引擎的高速系統，能夠快速反應。這些無人機能夠實現對固定目標的精確打擊和先進制導，它們利用全球衛星導航系統(GNSS)，並可以在被拒絕存取GPS的環境中使用視訊導航系統進行飛行。

同樣在IDEX的第1天推出的Rash 2是固定翼制導套件，用於迫擊炮和其他內部設計的有效載荷，能夠在飛行中滑行並將彈藥投向地面目標。該套件提供不同的尺寸以適應不同的有效載荷能力、距離和持久性。ADASI已獲得向阿聯武裝部隊提供Rash 2的5500萬迪拉姆合約，這是新產品的第一筆訂單。

該公司還為IDEX 2021適時推出了RW-24系列的三款新產品。新推出的RW-24 Seeker配備了熱自動搜索器，可以增加對移動目標的瞄準度，並且針對被拒絕存取GPS的環境下，功能進行了增強。

RW-24 Extended Warhead和RW-24 Extended Range兩種變型將有效載荷能力從8 kg增加到13 kg，讓無人機能夠攜帶更多燃料或增加彈頭大小。

EDGE是一家先進的技術集團，位居全球前25家軍火供應商之列。

關於EDGE

EDGE是一家先進的技術集團，致力於為國防及其他領域開發敏捷、大膽和顛覆性的解決方案。為了實現安全的未來，該集團專注於以更快的速度和更高的效率在市場上推出創新技術和服務。它整合了25個以上的實體，擁有逾1.3萬名才幹之士，提供五個核心方面的專長：平臺和系統，導彈和武器，網路防禦，電子戰和情報，以及任務支援。EDGE總部位於阿聯阿布達比，它是變革的催化劑——志在顛覆產業和徹底改變其基本面貌。

*資料來源：AETOSWire

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