EDGE在IDEX 2021上推出首批阿联酋制造的系列智能巡飞无人机

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国防和其他领域的先进技术集团EDGE今天推出了其首批QX系列多旋翼巡飞无人机。此外，在阿布扎比国家展览中心举行的国际防务展(IDEX 2021)的第一天亮相的还有Shadow 50和Shadow 25、Rash 2滑行弹药包以及RW24系列的新变体——这些都是在公司运营的第一年设计和制造的。本次防务展将持续至2月25日。

EDGE首席执行官兼董事总经理Faisal Al Bannai阁下以及ADASI首席执行官Ali Al Yafei出席了在EDGE展馆举行的1级电动无人机(UAV)的发布。

EDGE首席执行官兼董事总经理Faisal Al Bannai阁下表示：“目前无人机技术正在彻底改变我们的世界，而无人操作和自主能力的全部潜力还有待进一步探索——不仅在军事领域，还包括商业部门。”

他补充道：“第一批阿联酋制造的智能巡飞无人机系列的推出标志着EDGE作为关键技术推动者，在增强该国的自主能力和AI集成方面实现了一项重要的里程碑。由于未来越来越依赖具有更高战术灵活性的无人系统，所以我们进行了大量投资，通过加快在这些领域的研发投资，将相关产品快速推向市场。”

QX巡飞无人机家族包括四款产品：微型无人机QX-1、迷你无人机QX-2、小型无人机QX-3，和带有令人印象深刻的垂直起降(VTOL)固定翼的QX-4。它们的精密制导系统使用先进的AI算法进行瞄准和打击，精确度达1 m CEP（圆概率误差），其瞄准性能类似于激光制导弹药。所有QX系列无人机的设计都是为了可在任何环境或地形下启用，因而具有重量轻、可单人携带和VTOL能力等特点。

这批巡飞无人机的第二个系列包括Shadow 50和Shadow 25。如其名称所示，Shadow 50可运载50kg的有效载荷，是对应的Shadow 25的两倍。Shadow 25是配备喷气发动机的高速系统，能够快速反应。这些无人机能够实现对固定目标的精确打击和先进制导，它们利用全球导航卫星系统(GNSS)，并可以在被拒绝访问GPS的环境中使用视频导航系统进行飞行。

同样在IDEX的第1天推出的Rash 2是固定翼制导套件，用于迫击炮和其他内部设计的有效载荷，能够在飞行中滑行并将弹药投向地面目标。该套件提供不同的尺寸以适应不同的有效载荷能力、距离和持久性。ADASI已获得向阿联酋武装部队提供Rash 2的5500万迪拉姆合同，这是新产品的第一笔订单。

该公司还为IDEX 2021适时推出了RW-24系列的三款新产品。新推出的RW-24 Seeker配备了热自动搜索器，可以增加对移动目标的瞄准度，并且针对被拒绝访问GPS的环境下，功能进行了增强。

RW-24 Extended Warhead和RW-24 Extended Range两种变型将有效载荷能力从8 kg增加到13 kg，让无人机能够携带更多燃料或增加弹头大小。

EDGE是一家先进的技术集团，位居全球前25家军火供应商之列。

关于EDGE

EDGE是一家先进的技术集团，致力于为国防及其他领域开发敏捷、大胆和颠覆性的解决方案。为了实现安全的未来，该集团专注于以更快的速度和更高的效率将创新技术和服务推向市场。它整合了25个以上的实体，拥有逾1.3万名才干之士，提供五个核心方面的专长：平台和系统，导弹和武器，网络防御，电子战和情报，以及任务支持。EDGE总部位于阿联酋阿布扎比，它是变革的催化剂——志在颠覆行业和彻底改变其基本面貌。

*资料来源：AETOSWire

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