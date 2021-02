PMC Group International anuncia aquisição da Copperhead Chemical Company

MOUNT LAUREL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--PMC Group International, Inc., um braço independente das empresas do PMC Group, anunciou a aquisição da Cobra Investments Management Inc. e suas duas subsidiárias, Copperhead Chemical Company Inc. ("Copperhead") e Copperhead Investments Inc., de um grupo de proprietários anteriores dessas entidades, em vigor a partir de 5 de fevereiro de 2021. Copperhead é o braço fabricante das três entidades adquiridas e está localizada em uma unidade de 875 acres com 53 edifícios em Tamaqua, na Pensilvânia.

Copperhead é o único fabricante de nitroglicerina para drogas terapêuticas cardíacas aprovado pelo FDA nos EUA há mais de 70 anos e um fabricante personalizado de formas de dosagem de drogas. É também um grande produtor de produtos químicos energéticos (explosivos e propulsores) para o setor de defesa, bem como uma nova classe de conservantes e antimicrobianos. Os produtos da Copperhead são vendidos globalmente.

“A aquisição da Copperhead e suas empresas associadas aumenta nossa penetração no mercado farmacêutico", disse o Dr. Raj Chakrabarti, presidente do PMC Group International. Segundo o Dr. Chakrabarti "esta nova aquisição se encaixará de forma clara e sinérgica com nossos outros serviços farmacêuticos e empresas fabricantes, especialmente a PMC Isochem na França, com três locais que incluem fabricação de excipientes e APIs, bem como serviços de engenharia de proteínas, desenvolvimento de medicamentos e descoberta de medicamentos; e a PMC YM-Pharma em Hyderabad, Índia, que fornece desenvolvimento de processos e serviços avançados de fabricação de intermediários farmacêuticos". O Dr. Raj Chakrabarti acrescentou que Copperhead também contará com sinergias adicionais de fabricação e comercialização com a PMC Ouvrie, que é um fornecedor líder de antiespumantes, surfactantes e coloides de proteção para alimentos e outras aplicações industriais. Ele acrescentou ainda que "com a aquisição da Copperhead, o PMC Group Internacional está agora pronto para fornecer uma oferta de ponta a ponta de organização de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO, contract development and manufacturing organization) abrangendo todas as fases de desenvolvimento e fabricação de medicamentos em três continentes”.

Sobre a PMC Group Companies:

PMC Group é uma empresa global, diversificada e orientada para o crescimento sediada nos EUA, orientada para o crescimento, dedicada a soluções inovadoras para todas as necessidades em uma ampla variedade de mercados finais, incluindo plásticos, produtos de consumo, eletrônicos, revestimentos, embalagens, mineração, cuidados pessoais, alimentos, automotivos e produtos farmacêuticos. A empresa foi construída sobre um modelo sustentável de crescimento através da inovação, promovendo o bem social. A PMC opera a partir de uma plataforma mundial de fabricação, inovação e marketing com instalações nas Américas, Europa e Ásia. Mais informações sobre o PMC Group e suas atividades em todo o mundo podem ser encontradas em www.pmc-group.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.