MOUNT LAUREL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--PMC Group International, Inc., divisione indipendente di PMC Group Companies, ha annunciato l'acquisizione di Cobra Investments Management Inc. e delle due controllate Copperhead Chemical Company Inc. (“Copperhead”) e Copperhead Investments Inc., da un gruppo di precedenti proprietari, con efficacia dal 5 febbraio 2021. Copperhead è la divisione produttiva delle tre società acquisite ed è ubicata in una struttura di 875 acri con 53 edifici a Tamaqua, Pennsylvania.

Copperhead da oltre 70 anni è l'unico produttore negli Stati Uniti della nitroglicerina per uso terapeutico, oltre a produrre medicinali in forme farmaceutiche ad hoc.

