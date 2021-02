PMC Group International anuncia la adquisición de Copperhead Chemical Company

MOUNT LAUREL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--PMC Group International, Inc., una empresa independiente de PMC Group Companies, anunció la adquisición de Cobra Investments Management Inc. y sus dos filiales, Copperhead Chemical Company Inc. (“Copperhead”) y Copperhead Investments Inc., al grupo propiedad de los dueños anteriores de estas entidades, a partir del 5 de febrero de 2021. Copperhead es la empresa productora de las tres entidades adquiridas y se encuentra en una planta de 875 acres con 53 edificios en Tamaqua, Pensilvania.

Copperhead ha sido el único fabricante de la nitroglicerina, medicamento para tratar enfermedades cardíacas aprobado por la FDA en los EE. UU. durante más de 70 años y un fabricante exclusivo de formas farmacéuticas. También ha sido un importante productor de productos químicos energéticos (explosivos y gas propelente) para la industria de la defensa como así también una nueva clase de conservantes y antimicrobianos. Los productos de Copperhead se venden a nivel mundial.

“La adquisición de Copperhead y sus sociedades asociadas aumenta nuestra penetración del mercado farmacéutico”, señaló el Dr. Raj Chakrabarti, presidente de PMC Group International. De acuerdo con el Dr. Chakrabarti, “esta adquisición nueva encajará de manera eficaz y sinérgica con nuestros otros servicios farmacéuticos y empresas productoras, en especial PMC Isochem en Francia con tres plantas que incluyen la fabricación de excipientes y principios activos farmacéuticos como así también ingeniería de proteínas, elaboración de medicamentos y servicios de descubrimiento de medicamentos; y PMC YM-Pharma en Hyderabad, India, que brinda desarrollo de procesos y servicios avanzados de fabricación intermedia de productos farmacéuticos”. El Dr. Raj Chakrabarti agregó que Copperhead también compartirá más sinergias de fabricación y comercialización con PMC Ouvrie, que es proveedor líder de antiespumantes, surfactantes y coloides protectores para alimentos y otros usos industriales. Asimismo, comentó que “con la adquisición de Copperhead, PMC Group International ahora está preparada para brindar una oferta de organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de extremo a extremo que abarca a todas las fases de desarrollo y fabricación de medicamentos en tres continentes”.

ACERCA DE PMC Group Companies:

PMC Group es una empresa estadounidense de productos químicos y farmacéuticos de nivel internacional, diversificada y orientada al crecimiento, que se dedica a encontrar soluciones innovadoras para las necesidades cotidianas en una amplia gama de mercados finales, que incluyen los plásticos, productos de consumo, electrónica, recubrimientos, embalaje, minería, cuidado personal, alimentación, automoción y productos farmacéuticos. La empresa se creó sobre la base de un modelo de crecimiento sostenible a través de la innovación, que al mismo tiempo promueve el bien social. PMC opera a partir de una plataforma global de fabricación, innovación y comercialización con instalaciones en América, Europa y Asia. Puede encontrar más información sobre PMC y sus actividades en todo el mundo en www.pmc-group.com.

