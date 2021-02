PMC Group International annonce l'acquisition de Copperhead Chemical Company

MOUNT LAUREL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--PMC Group International, Inc., une branche indépendante de PMC Group Companies, annonce l'acquisition de Cobra Investments Management Inc. et de ses deux filiales, Copperhead Chemical Company Inc. ("Copperhead") et Copperhead Investments Inc., par un groupe de précédents propriétaires de ces entités, avec prise d'effet au 5 février 2021. Copperhead est la branche manufacturière des trois entités acquises et se situe sur un terrain de 875 acres sur lesquels se trouvent 53 bâtiments à Tamaqua, en Pennsylvanie.

Copperhead est le seul fabricant du médicament à base de nitroglycérine approuvé par la FDA pour les thérapies cardiaques aux États-Unis depuis plus de 70 ans et un fabricant sur mesure de formulations posologiques du médicament. La société est également le seul producteur majeur de produits chimiques énergétiques (explosifs et agents propulseurs) pour l'industrie de la défense, ainsi que d'une nouvelle catégorie de conservateurs et d'antimicrobiens. Les produits de Copperhead sont vendus dans le monde entier.

"L'acquisition de Copperhead et de ses filiales renforce notre pénétration sur le marché pharmaceutique", déclare Dr Raj Chakrabarti, président de PMC Group International. Et Dr Chakrabarti d'ajouter: "Cette nouvelle acquisition aura un effet synergétique sur nos autres services pharmaceutiques et nos sociétés de fabrication, en particulier PMC Isochem en France, qui dispose de trois sites qui couvrent la fabrication d'excipients d'ingrédients pharmaceutiques actifs, ainsi que l'ingénierie protéinique, le développement médicamenteux et les services de découverte médicamenteuse; et PMC YM-Pharma à Hyderabad, en Inde, qui assure le développement des processus et fournit des services de fabrication intermédiaire pharmaceutique". Dr Raj Chakrabarti ajoute que Copperhead bénéficiera également d'autres synergies de fabrication et de marketing avec PMC Ouvrie, un chef de file des antimousses, des tensioactifs, et des colloïdes protecteurs pour les applications alimentaires et d'autres industries. Avec l'acquisition de Copperhead, PMC Group International se positionne favorablement pour fournir un éventail complet de contrats d’externalisation couvrant toutes les phases du développement et de la fabrication de médicaments sur trois continents."

À propos de PMC Group Companies:

PMC Group est une société internationale basée aux États-Unis, spécialisée dans la chimie et la pharmaceutique, orientée sur la croissance et diversifiée, et s'engageant à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins d'un large éventail de marchés finaux, notamment le plastique, les produits de consommation, l'électronique, les revêtements, l'emballage, l'extraction, les soins à la personne, l'alimentation, l'automobile et la pharmaceutique. La Société a été créée sur un modèle de croissance durable via l'innovation, avec un souci de l'intérêt commun. PMC exploite une plateforme internationale de fabrication, d'innovation et de marketing, et dispose de sites aux Amériques, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements sur PMC Group et ses activités dans le monde, veuillez visiter www.pmc-group.com.

