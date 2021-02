ALP.Lab et Cepton déploient Lidar Intelligence pour permettre les intersections intelligentes au service de la sécurité routière en Europe

ALP.Lab has deployed Cepton’s Helius™ Smart Lidar System to capture real-time, 3D traffic data to support the training of AI algorithms used for the scenario-based testing of ADAS and AV features. Courtesy of ALP.Lab.

ALP.Lab has deployed Cepton’s Helius™ Smart Lidar System to capture real-time, 3D traffic data to support the training of AI algorithms used for the scenario-based testing of ADAS and AV features. Courtesy of ALP.Lab.

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cepton, l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes basées sur lidar, et l’Alliance autrichienne pour l’industrie et les tests, ALP.Lab, se sont associés pour créer des environnements de test équipés de lidar en vue d’étudier les situations complexes de conduite sur route. Pour la première fois en Autriche, ce projet fournira des données concrètes sur le trafic, à partir des intersections alpines urbaines et rurales, complexes.

En tant qu’alliance de fournisseurs automobiles tels que Magna et AVL, et en tant que partenaire d’organisations scientifiques comme Virtual Vehicle Research, Joanneum Research, et Graz University of Technology, ALP.Lab fournit des données réelles sur des situations de trafic complexes afin de tester les capacités des systèmes de conduite autonomes, permettant ainsi de proposer des solutions aptes à réduire les accidents et améliorer la circulation.

Qu’il s’agisse de rues étroites, brumeuses et couvertes de neige, ou de cyclistes dépassant un tramway au milieu d’une intersection, l’Autriche, avec son paysage montagneux, doit gérer des scénarios de conduite sur route, particulièrement variés, et faire face à des défis uniques pour assurer la sécurité des véhicules et des piétons. Des scénarios de trafic difficiles pourraient constituer des obstacles au déploiement sans faille des solutions de mobilité autonome. Compiler une base de données réaliste de différents scénarios de conduite est donc essentiel pour les tests et la vérification des systèmes avancés d’assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance System, ADAS), et des véhicules autonomes (Autonomous Vehicles, AV), afin de garantir leur bon fonctionnement dans des environnements complexes.

Grâce à ce nouveau partenariat, ALP.Lab a déployé le système Helius™ Smart Lidar de Cepton pour capturer des données de trafic 3D en temps réel afin de soutenir l’élaboration d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA), utilisés pour les tests des fonctionnalités ADAS et AV, basés sur des scénarios. Les données collectées permettront en outre de prédire les trajectoires des véhicules aux intersections et de permettre l’analyse des données de trafic pour l’optimisation de la circulation.

Dans le cadre du système Helius, un certain nombre de capteurs lidar Vista®-P60 de Cepton ont été installés aux coins des intersections routières et des ronds-points, en complément d’autres types de capteurs, notamment des radars et d’autres types de capteurs optiques. Pour les applications de surveillance et d’analyse du trafic, les lidars fonctionnent correctement dans de nombreux cas critiques où d’autres types de capteurs ont des difficultés. Les lidars offrent une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 grâce à leurs capacités de perception supérieures dans diverses conditions d’éclairage, notamment dans l’obscurité, ou l’ombre, et l’éblouissement des phares puissants. Les lidars offrent également une résolution angulaire beaucoup plus élevée que les radars et minimisent les faux négatifs et les faux positifs. Alimentés par la technologie brevetée Micro Motion Technology (MMT®) de Cepton, les lidars Vista-P60 offrent une plage de détection élevée de 200 m à 30 % de réflectivité et une résolution angulaire de 0,25°, ce qui permet de détecter avec précision chaque véhicule qui arrive ou part, et la présence des piétons à une distance pouvant aller jusqu’à 170 mètres environ autour des intersections.

Le logiciel avancé de perception Helius ajoute une couche supplémentaire d’intelligence aux données lidar du Vista-P60. Helius récupère les données en nuage ponctuelles d’un réseau connecté de capteurs Vista-P60 et fournit des informations 3D en temps réel sur les dimensions, les emplacements et les vitesses des objets. Helius est ainsi en mesure de suivre et classer avec précision les différents objets impliqués dans une situation de trafic. Comme Helius et les autres capteurs utilisés par ALP.Lab ne capturent que des données anonymisées, le logiciel protège la confidentialité des piétons et des véhicules tout en alimentant les données de trafic riches d’ALP.Lab pour une analyse plus approfondie.

Le système Helius Smart Lidar offre une facilité d’intégration optimale. Leur conception sans rotation, et sans miroir ni friction rend les capteurs Vista-P60 à la fois très durables et parfaitement intégrables. Le boîtier de capteur robuste est conçu pour résister aux environnements extérieurs difficiles et aux climats froids, offrant un produit dont les caractéristiques de solidité et de longévité permettent une réduction des coûts de maintenance. Doté d’un logiciel Helius pré-installé sur ordinateur de bord, et connecté au réseau évolutif de capteurs lidar, Helius est un système véritablement plug-and-play extrêmement facile à configurer et parfaitement adaptable à une plus grande échelle.

« Nous avons choisi les solutions lidar de Cepton principalement en raison de leur durabilité et de leurs capacités de détection précises, même à des vitesses de véhicule élevées. Grâce aux informations que fournissent les capteurs lidar, nos données sont aussi proches de la réalité que possible. C’est pourquoi nous sommes en mesure de créer des environnements de simulation et de test AV améliorés, ainsi que des analyses détaillées du flux de trafic », a précisé Christian Schwarzl, directeur des Tests et de la validation, chez ALP.Lab. « Il existe une synergie incroyable entre Cepton et ALP.Lab, car nous partageons les mêmes objectifs : rendre les fonctionnalités ADAS et AV disponibles sur le marché grand public, et améliorer la sécurité des usagers de la route en position de vulnérabilité. »

« Le lidar joue un rôle crucial dans l’avenir de la mobilité autonome, non seulement parce qu’il est “l’œil” des véhicules, mais aussi en apportant à l’infrastructure du trafic des renseignements qui sécurisent l’autonomie. Afin de rendre les capacités ADAS et AV disponibles au grand public, il est essentiel de recueillir des informations sur les scénarios de circulation auxquels tous les véhicules sont susceptibles d’être confrontés, de sorte à créer des environnements de test appropriés et garantir des routes plus sûres », a conclu le Dr Jun Pei, PDG de Cepton. « Nous sommes donc ravis de nous associer à ALP.Lab dans cette entreprise, et particulièrement honorés que notre technologie puisse contribuer de manière significative à son succès. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton fournit des solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar pour toute une gamme de marchés, notamment l’automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée et basée sur MMT® de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives et économiques qui offrent aux applications intelligentes la perception 3D longue portée et haute résolution.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d’expérience collective portant sur une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton a son siège à San José, en Californie, aux États-Unis, et est présente en Allemagne, au Canada, au Japon et en Inde, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d’ALP.Lab

ALP.Lab est la Région autrichienne de vérification des véhicules légers pour la conduite automatisée et fournit des services complets pour tester en toute sécurité les technologies de conduite automatisée.

Fondé en 2017, ALP.Lab fournit une chaîne de test intégrée pour les fonctions de conduite automatisée et les véhicules, permettant des activités de test dans le monde virtuel et réel. ALP.Lab propose une solution holistique de surveillance du trafic pour créer des scénarios de test à partir du comportement de conduite réel dans les réseaux routiers primaires, secondaires et urbains. Par ailleurs, en plus d’une équipe de test, professionnelle et spécialisée dans les tests ADAS/AD conformes à l’Euro-NCAP, ALP.Lab est doté d’équipements de test complets et différents terrains d’essai. Un système de modulation HIL (hardware-in-the-loop) mobile unique facilite les tests et la validation complexes des capteurs.

Un solide réseau de partenaires industriels et scientifiques soutient les capacités d’ALP.Lab pour des tests sûrs et sécurisés de toute solution de mobilité autonome. La création de valeur pour leurs clients en fournissant des installations de test haut de gamme et des données de trafic en temps réel est le principal moteur de la Région autrichienne de vérification des véhicules légers pour la conduite automatisée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.alp-lab.at, et suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.