HUBUCがアイデミアと提携、詐欺対策を支援する動的CVVモーション・コード・カードを提供

仏クールブボワ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 組み込み金融サービス・プロバイダーのHUBUCは、拡張型本人確認の世界的リーダーであるアイデミアの動的CVV技術であるモーション・コードを搭載したペイメントカードの導入を発表します。カードは欧州全域でオンライン・ショッピングに使用されます。

HUBUCは今までにない組み込み金融サービス・プロバイダーとして、アイデミア・モーション・コード・サーバーを統合した単一プラットフォームから、カード発行を含む多くの決済機能を提供します。この共同プロジェクトの下、HUBUCはアイデミアのモーション・コード技術に基づいた安全性の高いペイメントカードをクライアントに提供できます。これまでカードの裏面に印刷されていた3桁の静的CVVコードは、定期的に更新される動的なコード(CVV2)が表示されるミニ画面に置き換えられます。

欧州中央銀行の最新の統計によれば、欧州のカード不介在詐欺は2018年だけでも14億ユーロに達しました*。アイデミアの動的な技術ではセキュリティー・コードが頻繁に変更されるため、詐欺犯がデータを盗んでも価値がなくなります。

アイデミアの金融機関担当エグゼクティブVPのアマンダ・グルボーは、次のように語っています。「HUBUCとチームを組んで、モーション・コード・カードと検証サービスを利用できるオンライン企業を世界中で増やせることをうれしく思います。アイデミアでは、セキュリティーを損なうことなく決済体験を向上させる道筋をつけながら、常に革新の限界を押し広げています。今回の提携は、当社のモーション・コード技術の恩恵を受けるクライアントとエンドカスタマーが増えることを意味します。」

HUBUC共同創業者のイグナチオ・ハビエルは、次のように語っています。「私たちは常に、最新技術を製品やサービスに取り入れて、クライアントに提供する製品やサービスと顧客体験を向上させることを目指しています。しかしそれと同様に重要なのは、詐欺から人々を守る安全に保護されたソリューションを確実に提供していることであり、アイデミアとの提携によってその大規模な遂行が可能になります。アイデミアはバンキング分野のリーディング・イノベーターですので、両社の成果を組み合わせることで、当社はさらに優れたレベルのサービスをクライアントに提供できます。ひいてはそれが、クライアントが追加の収益源を生み出し、顧客の定着度を高めることにつながります。」

HUBUCは、クライアントを自社の「プラグアンドプレイ」市場につなげる組み込みの金融サービス・プロバイダーです。この市場で、クライアントは銀行口座、カード、オープン・バンキング機能などの幅広い金融サービスにすばやく簡単にアクセスし、金銭の受け取り・保持・支払いを行うことができます。金融ソリューションを組み込むことで企業収益の約2〜5倍の増加を見込めるため、決済ソリューションやホワイトラベルのカードなどの新しい金融サービスを求める企業の声の高まりに応えて設立されました。**

- 以上-

編集者への注記

*https://www.ecb.europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202008~521edb602b.en.html#toc1、2020年8月

**11:FS、Better banking business models - embedded finance and the path to growth、2020年10月

HUBUCについて

HUBUCは、1つのプラットフォームからすべてのサービスにアクセスできるようにする組み込み金融サービス・プロバイダーであり、企業は数週間以内に利用を開始できます。

クライアントはHUBUCを使用すると、カード発行、5分間での銀行口座開設、54カ国でのKYCプロセス、IBAN/VAN発行、送金、FXサービス、動的な支出管理、リアルタイム通知など、ビジネスの成長に必要な金融サービスを組み込むことができます。

HUBUCは、ビジネスパートナーに代わって規制完全遵守と顧客登録の複雑さも管理します。数日間で顧客の登録を済ませることができるため、そのために必要となる時間とコストへの追加投資を大幅に削減し、決済機能の市場投入を早めることができます。

HUBUCはカード発行会社であるトランザクト・ペイメンツ・リミテッド(TPL)と協力して、ビジネスクライアントに実物のカードを提供しています。

詳細については、press@hubuc.comにお問い合わせください。

アイデミアについて

拡張された本人確認技術の世界的リーダー企業であるアイデミアは、市民や消費者が日常の重要行為(支払い、つながり、旅行など)を物理的な世界でもデジタル空間でも行えるよう、信頼のおける環境を提供しています。

私たちが暮らす現代の社会において、アイデンティティの保護は、今や欠くことのできない重要な事柄となっています。拡張された本人確認(個人情報保護と信頼を確保してセキュアで真性で検証可能なトランザクションを保証する本人確認)を支持する立場に立ちながら、当社は個人が対象かモノが対象かを問わず、セキュリティーが重要となる場合は時間と場所に関係なく、私たちの最大の資産の1つである本人確認情報を思考、生産、使用、保護する方法のあり方を塗り替えます。当社は、金融、通信、本人確認、公共セキュリティー、IoT分野の国際的顧客に対して拡張本人確認を提供しています。世界で1万5000人近い従業員を擁するアイデミアは、180カ国の顧客にサービスを提供しています。

詳細については、www.idemia.comをご覧ください。ツイッターで@IDEMIAGroupをフォローしてください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。