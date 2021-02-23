SadaPay攜手IDEMIA在巴基斯坦革新和擴大數位支付服務

巴基斯坦卡拉奇--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--借助IDEMIA的全球金融科技加速卡計畫(Global Fintech Accelerator Card Program)，總部位於巴基斯坦的金融科技公司SadaPay開始大舉擴大業務規模，並仰賴先進科技來打造出色的支付體驗。數位化已在全球形成趨勢，支付卡可以說是銀行與客戶之間最後一個實體接觸點。SadaPay提供金融服務的方法是繞過實體銀行分行和員工的高昂成本，提供免費的基本服務。此外，他們還將透過無縫且令人愉悅的行動優先體驗來解決巴基斯坦金融服務領域根深蒂固的問題。

2020年底，SadaPay獲得巴基斯坦國家銀行的批准，展開試行營運。在試行期間，該公司將提供數位支付服務，例如讓用戶能透過其應用程式，進行本地轉帳和收款，此外還向客戶發行萬事達金融卡。他們計畫日後根據用戶的回饋意見來推出更多功能和產品。事實上，SadaPay的產品在正式上市前就已出現龐大的需求，超出大家的預期，等待名單上已有近20萬個人用戶。SadaPay選擇IDEMIA的全球金融科技加速卡計畫，就是為了有效擴大規模並滿足這些需求。

SadaPay創辦人兼執行長Brandon Timinsky表示：「我們很高興能與IDEMIA合作，共同啟動並擴大我們的業務規模。借助IDEMIA對本地市場的瞭解以及快速回應我們需求的能力，我們將專注於履行自己的使命，為更多人提供便利的普惠金融服務1。」

全球支付領導者IDEMIA目前與全球1,900多家金融機構合作。全球金融科技加速卡計畫旨在協助SadaPay等剛剛進入該行業的企業能夠更快地利用IDEMIA無與倫比的個人化中心和金融服務網路來吸引更多客戶。憑藉設在卡拉奇的全方位服務、先進的卡個人化中心，十多年來，IDEMIA一直是深受巴基斯坦金融機構信賴的合作夥伴。

IDEMIA金融機構中東和非洲資深副總裁Julia Schoonenberg表示：「作為支付產業的全球科技合作夥伴，並且已在巴基斯坦建立強大的業務版圖，IDEMIA很高興能在SadaPay追求宏大願景的路途上助其成長，並讓更多人能享受便利的數位支付服務。」

如欲瞭解該計畫的更多資訊，請造訪：https://www.idemia.com/fintech-accelerator-card-program。

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關於SadaPay

SadaPay與萬事達卡(MasterCard)正共同將現代金融服務帶到巴基斯坦。由於省去了管理傳統銀行的實體基礎設施所帶來的高昂成本，公司將節省下來的資金用於為客戶提供免費的金融服務。SadaPay的宗旨是消除銀行業務的複雜性，讓人們享受到前所未有的便利金融服務。在監管機構的監督下，SadaPay現已開始運作，目前處於試行階段。試行結束後，公司的產品和服務將正式上市。

關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身份識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供可信的環境，讓人民和消費者能夠在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅行）。

當今時代，確保身份安全至關重要。增強型身份識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證的交易。透過支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身份資訊的方式。身份資訊是我們最重要的資產之一，增強型身份識別技術可有效保護我們的身份安全，無論何時何地，無論是個人安全還是物品安全。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身份識別服務。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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1 https://sadapay.pk/starting-up-amidst-pandemic/

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