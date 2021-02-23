SadaPay携手IDEMIA在巴基斯坦革新和扩大数字支付服务

巴基斯坦卡拉奇--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--借助IDEMIA的全球金融科技加速卡计划(Global Fintech Accelerator Card Program)，总部位于巴基斯坦的金融科技公司SadaPay开始大举扩大其业务规模，并依托先进技术来打造出色的支付体验。数字化已在全球形成趋势，支付卡可以说是银行与客户之间最后一个物理触点。SadaPay提供金融服务的方法是绕过实体银行网点和员工的高昂成本，提供免费的基本服务。此外，他们还将全力通过无缝且令人愉悦的移动优先体验来解决巴基斯坦金融服务领域里根深蒂固的问题。

2020年底，SadaPay获得巴基斯坦国家银行的批准，展开试点经营。在试点期间，该公司将提供数字支付服务，例如支持用户通过其应用程序，进行本地转账和收款，此外还向客户发行万事达借记卡。他们计划日后根据用户的反馈意见来推出更多的功能和产品。事实上，SadaPay的产品在正式上市前就已体现出巨大的市场需求，超出了大家的预期，等待名单上已有近20万个人用户。SadaPay选择IDEMIA的全球金融科技加速卡计划，为的就是有效扩大并满足这些需求。

SadaPay创始人兼首席执行官Brandon Timinsky表示：“我们很高兴能与IDEMIA合作，共同启动并扩大我们的业务。借助IDEMIA对本地市场的了解以及快速响应我们需求的能力，我们将专注于履行自己的使命，为更多人提供便利的普惠金融服务1。”

全球支付领导者IDEMIA目前与全球1,900多家金融机构合作。全球金融科技加速卡计划旨在帮助SadaPay等刚刚进入该行业的企业能够更快、更顺利地通过IDEMIA无与伦比的个性化中心和金融服务来吸引更多客户。凭借设在卡拉奇的涵盖全方位服务、先进的卡个性化中心，十多年来，IDEMIA一直是深受巴基斯坦金融机构信赖的合作伙伴。

IDEMIA金融机构中东和非洲高级副总裁Julia Schoonenberg表示：“作为支付行业的全球技术合作伙伴，在巴基斯坦已建立强大业务版图的IDEMIA很高兴能在SadaPay追求宏大愿景的路途上助其一臂之力，我们将一起努力，让更多人享受到便利的数字支付服务。”

如需了解该计划的更多信息，请访问：https://www.idemia.com/fintech-accelerator-card-program。

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关于SadaPay

SadaPay与万事达卡(MasterCard)正共同将现代金融服务带到巴基斯坦。由于省去了管理传统银行的物理基础设施所带来的巨大开支，公司将节省下来的成本用于向客户提供免费的金融服务。SadaPay的宗旨是消除复杂的传统银行业务带来的麻烦，让人们享受到前所未有的便利的金融服务。在监管机构的监督下，SadaPay现已投入运营，目前处于试点阶段。试点结束后，公司的产品和服务将正式上市。

关于IDEMIA

IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行）。

当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一，增强型身份识别技术可有效保护我们的身份安全，无论何时何地，无论是个人安全还是物品安全。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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1 https://sadapay.pk/starting-up-amidst-pandemic/

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