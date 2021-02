Total : La Coalition pour l’énergie de demain dévoile sept premières actions concrètes et accueille trois nouveaux membres

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :

Créée fin 2019, la Coalition pour l’énergie de demain ambitionne d’accélérer le développement des énergies et des technologies d’avenir, pour accompagner les nouveaux modèles de mobilité durable et ainsi réduire l‘impact du transport et de la logistique. La Coalition a le plaisir d’annoncer qu’elle délivrera ses premiers résultats concrets dès 2021.

2021 : Une année charnière, avec le déploiement des sept premiers projets de la Coalition

L’année 2021 sera structurante pour la Coalition et ses groupes de travail intersectoriels, puisqu’elle donnera lieu au développement de sept projets :

Hydrogène vert – s’appuyer sur les projets Cathyope et H2Haul de Carrefour afin d’expérimenter les tout premiers poids lourds longue distance zéro émission, propulsés par une pile à combustible alimentée à l’hydrogène, et proposer un carnet de commandes pour le transport de marchandises sur les routes de France et d’Europe d’ici à la fin du premier semestre, afin d’accélérer la disponibilité de l’hydrogène. Biocarburants – proposer et tester le premier biocarburant spécialement adapté aux besoins du transport maritime, en vue de développer l’usage de ce combustible sur l’ensemble de la chaîne logistique et d’encourager l’usage de biocarburants de troisième génération. Gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone – ouvrir la voie du bio-GNL vers la neutralité carbone, en relevant les principaux défis techniques pour y parvenir. Électricité verte – recenser les éléments clés de toute la chaîne logistique (dépôts, terminaux et entrepôts) et les convertir en lieux auto-alimentés en électricité verte, afin d’accélérer la conversion de la chaîne d'approvisionnement à l’électricité. Véhicules zéro émission pour les transports routier, aérien et maritime – d’ici à la fin du premier trimestre 2021, partager une vision et une feuille de route communes en vue de lancer des projets de R&D innovants dans les énergies nouvelles telles que l’hydrogène ou l’ammoniac. Eco-calculateur digital de la chaine de transport – mettre au point un éco-calculateur numérique qui certifiera l’empreinte environnementale porte-à-porte de n’importe quel itinéraire et proposera des solutions plus durables et plus respectueuses de l’environnement. Plates-formes multimodales écologiques – proposer un plan commercial destiné à encourager la conversion des ports en de nouvelles plates-formes multimodales, en misant sur des modes de transport plus écologiques basés sur des énergies plus durables, d’ici à fin 2021.

Les 14 entreprises membres de la Coalition continueront de collaborer étroitement au cours des prochains mois pour faire naître de nouveaux projets concrets qui permettront de lutter encore plus résolument contre le changement climatique.

Airbus, Bureau Veritas et PSA International rejoignent la Coalition pour l’énergie de demain

L’année 2021 est également celle de l’arrivée au sein de la Coalition de trois multinationales mondialement reconnues pour leur implication dans l’innovation technologique :

Airbus, référence mondiale de l’industrie aéronautique et un pionnier de l’aviation durable

Bureau Veritas, acteur mondial majeur des tests, de l’inspection et de la certification,

PSA International, opérateur portuaire incontournable et partenaire de confiance des entreprises de fret.

Ces trois sociétés rejoignent ainsi AWS, Carrefour, CMA CGM Group, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole CIB, ENGIE, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total et Wärtsilä.

Ensemble, elles apporteront à la Coalition des moyens et des compétences humaines supplémentaires qui l’aideront à relever le défi des transports et de la logistique durables de demain.

Jean-Brice Dumont, Vice-Président Exécutif de l’ingénierie d’Airbus déclare : « Airbus tient un rôle majeur dans l’aviation durable. Nous sommes convaincus des bénéfices que peuvent apporter des initiatives communes dans la recherche de nouvelles solutions visant à réduire les émissions de CO2 de notre industrie. Ce défi requiert une réponse collective et nous pensons que cette Coalition favorisera l’émergence de projets créatifs et des solutions tangibles pour la création de nouveaux modèles de mobilité à travers l’ensemble du secteur ».

Comme l’explique Matthieu de Tugny, Président de Bureau Veritas Marine and Offshore, « les projets innovants et les programmes communs de développement sont indéniablement appelés à jouer un rôle essentiel si nous voulons être prêts pour l’avenir. La diversité des parties prenantes et des expériences de la Coalition confère évidemment une réelle puissance, à l’échelle de tout le secteur du fret et des chaînes logistiques, pour élaborer les solutions innovantes dont nous avons besoin. C’est une approche collective et nous devons absolument coordonner tous nos efforts pour encourager de nouveaux modèles de transport durables ».

TAN Chong Meng, directeur général de PSA International, indique que « PSA est fier de rejoindre la Coalition, avec laquelle nous partageons l’ambition d’offrir à tous des choix logistiques plus respectueux de l’environnement en coopérant avec des partenaires ayant le même état d’esprit. Nous sommes extrêmement heureux de contribuer au développement des énergies et des technologies de demain, et de participer ainsi à la création collective d’un avenir plus durable pour le transport et les échanges commerciaux ».

Avec ces nouveaux membres, la Coalition continue de rallier les grands noms de différents secteurs industriels et poursuit son ambition d’accélérer le développement des énergies et des technologies vecteurs de nouveaux modèles faiblement émetteurs de CO 2 , en vue d’atteindre les objectifs de neutralité carbone dans les transports et la logistique.

Une coalition internationale à l’ambition claire : la neutralité carbone

Créée fin 2019 à l’occasion des Assises de l’Économie de la Mer et soutenue par le président de la République Emmanuel Macron, la Coalition pour l’énergie de demain vise à accélérer le développement des énergies et des technologies d’avenir, pour accompagner les nouveaux modèles de mobilité durable et ainsi réduire l’impact climatique du transport et de la logistique.

Afin de permettre de véritables révolutions technologiques, et d’obtenir des résultats tangibles dès 2030, la Coalition s’est fixé trois objectifs principaux :

élargir considérablement les sources d’approvisionnement en énergies propres ;

réduire la consommation d’énergie par kilomètre équivalent transporté ;

réduire la part des émissions imputable au transport et à la logistique.

À propos d’Airbus

Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2019, it generated revenues of € 70 billion and employed a workforce of around 135,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger airliners. Airbus is also a European leader providing tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as one of the world’s leading space companies. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and military rotorcraft solutions worldwide.

Press Contact:

Matthieu Duvelleroy, +33629431564, matthieu.duvelleroy@airbus.com

À propos d’Amazon Web Services

Depuis près de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS n'a cessé d'étendre ses services pour prendre en charge toutes les charges de travail cloud, et dispose désormais de plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des Objets (IoT), le mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (VR et AR), les media, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d'applications depuis 77 zones de disponibilité dans 24 Régions, avec l’annonce de 18 zones de disponibilité supplémentaires et de six autres Régions AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Espagne et en Suisse. Des millions de clients - y compris certaines des startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des organisations publiques de premier plan - font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, gagner en agilité et réduire les coûts.

Pour en savoir plus sur AWS, visitez aws.amazon.com.

À Propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn

À propos du Groupe Carrefour

With a multi-format network of some 12,300 stores in more than 30 countries, the Carrefour Group is one of the world's leading food retailers. Carrefour welcomes 105 million customers throughout the world and recorded revenue of €80.7 billion in 2019. It has more than 320,000 employees who help to make Carrefour the world leader in the food transition for everyone, providing everybody with access to high-quality, affordable food every day, in all locations.

For more information, visit www.carrefour.com, or find us on Twitter (@GroupeCarrefour) and LinkedIn (Carrefour).

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.

Ses 538 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre.

CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.

Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde et 2400 à Marseille où est situé son siège social.

Contact presse

media@cma-cgm.com

À propos du Cluster Maritime Français

Since 2006, the French Maritime Cluster has been promoting France's maritime economy and supporting its key players.

The CMF consists of 430 members including shipowners, shipbuilding, marine equipments, ship maintenance, repair and conversion, ports, fishing operators, manufacturers, marine competitiveness clusters, the French Navy, marine and oceanographic research, water sports, yachting, education, shipping bankers, brokers, insurers, classification service providers, etc.

The French Maritime Cluster and its member companies aim to develop sustainable maritime activities

À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Credit Agricole Group, the 12th largest banking group worldwide in terms of tier 1 capital (The Banker, July 2020). Nearly 8,400 employees across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital markets activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients.

For many years Crédit Agricole CIB has been committed to sustainable development. The Bank was the first French bank to sign the Equator Principles in 2003. It has also been a pioneer in Green Bond markets with the arrangement of public transactions from 2012 for a wide array of issuers (supranational banks, corporates, local authorities, banks) and was one of the co-drafter of Green Bond Principles and of the Social Bond Guidance. Relying on the expertise of a dedicated sustainable banking team and on the strong support of all bankers, Crédit Agricole CIB is one of the most active banks in the Green bonds market.

For more information, please visit www.ca-cib.com

For more information, please visit: www.ca-cib.fr

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

À propos de Faurecia

Founded in 1997, Faurecia has grown to become a major player in the global automotive industry. With almost 300 sites including 30 R&D centers and 115,500 employees in 37 countries, Faurecia is a global leader in its four areas of business: seating, interiors, Clarion Electronics and clean mobility. Faurecia has focused its technology strategy on providing solutions for the cockpit of the future and sustainable mobility. In 2019, the Group achieved total turnover of €17.8 billion. Faurecia is listed on the Euronext Paris stock exchange.

For more information, please visit: www.faurecia.com

À propos de Michelin

Michelin, the leading tire company, is dedicated to enhancing its clients’ mobility, sustainably. A global mobility leader, Michelin designs, manufactures and distributes the right tire for every customer need and use, as well as services and solutions that improve the efficiency of transportation systems. Michelin also offers its customers opportunities for unique experiences during their trips and travels. In addition, Michelin is developing high-tech materials for use in a wide variety of applications. Headquartered in Clermont-Ferrand, France, Michelin is present in 170 countries, employs more than 127,000 people and operates 69 tire plants that together produced around 200 million tires in 2019. (www.michelin.com)

À propos de PSA International

PSA International (PSA) is a leading port group and trusted partner to cargo stakeholders. With flagship operations in Singapore and Antwerp, PSA’s global network encompasses over 50 locations in 26 countries around the world. The Group’s portfolio comprises 60 deepsea, rail and inland terminals, as well as affiliated businesses in distriparks, warehouses and marine services. Drawing on the deep expertise and experience from a diverse global team, PSA actively collaborates with its customers and partners to deliver world-class port services alongside, develop innovative cargo solutions and co-create an Internet of Logistics. As the partner of choice in the global supply chain, PSA is “The World's Port of Call”.

Visit us at www.globalpsa.com.

À propos de Schneider Electric

At Schneider, we believe access to energy and digital is a basic human right. We empower all to make the most of their energy and resources, ensuring Life Is On everywhere, for everyone, at every moment.

We provide energy and automation digital solutions for efficiency and sustainability. We combine world-leading energy technologies, real-time automation, software and services into integrated solutions for Homes, Buildings, Data Centers, Infrastructure and Industries.

We are committed to unleash the infinite possibilities of an open, global, innovative community that is passionate about our Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered values.

www.se.com

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de Wärtsilä

Wärtsilä est un leader mondial des technologies de pointes et des solutions complètes pour les marchés de la marine et de l'énergie. En mettant l'accent sur l'innovation durable, le rendement global et l'analyse des données, Wärtsilä maximise la performance environnementale et économique des navires et des centrales électriques de ses clients. En 2020, Wärtsilä a réalisé un chiffre d'affaires net de 4,6 milliards d'euros avec environ 18 000 employés. La société est présente dans plus de 200 sites dans plus de 70 pays à travers le monde. Wärtsilä est listé au Nasdaq Helsinki​.​