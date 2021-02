His Excellency Staff Major General Pilot Faris Khalaf Al Mazrouei, Chairman of the NIMR Board and Eng. Walid Abukhaled, CEO of SAMI, signed the agreement in the presence of His Excellency Eng. Ahmed A. Alohali, Governor of the General Authorities for Military Industries (GAMI), His Excellency Turki bin Abdullah Al-Dakhil, Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the UAE, His Excellency Faisal Al Bannai, CEO and Managing Director of EDGE, and other leading representatives from NIMR and SAMI. (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--NIMR, il produttore leader di veicoli militari ruotati da combattimento, ha sottoscritto oggi un contratto di collaborazione con le Industrie militari dell’Arabia Saudita (SAMI, Saudi Arabian Military Industries), una consociata interamente controllata dal Fondo d’investimento pubblico, per l’istituzione di un accordo quadro per la collaborazione futura atta a esplorare le opportunità per il veicolo 4x4 JAIS in Arabia Saudita. L’accordo è stato sottoscritto in occasione dell’edizioned del 2021 della Fiera/Conferenza internazionale per il settore della difesa (International Defence Exhibition and Conference, IDEX).

Sua eccellenza Capo di stato maggiore Pilota comandante Faris Khalaf Al Mazrouei, Presidente del Consiglio di amministrazione del NIMR e Ing. Walid Abukhaled, Amministratore delegato di SAMI, hanno sottoscritto un accordo in presenza di sua eccellenza l’Ing. Ahmed A. Alohali, Governatore dell’organizzazione Autorità generali per le industrie belliche (General Authorities for Military Industries, GAMI), Sua eccellenza Turki bin Abdullah Al-Dakhil, Ambasciatore del Custode delle due Sante Moschee per gli Emirati Arabi Uniti, sua eccellenza Faisal Al Bannai, Amministratore delegato e Direttore generale di EDGE e altri rappresentanti leader delle organizzazioni NIMR e SAMI.

