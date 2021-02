TELUS International et Google Cloud annoncent l’élargissement de leur partenariat stratégique à long terme pour accélérer la transformation numérique des entreprises

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un moteur d’innovation sur le plan de l’expérience client numérique qui conçoit, élabore et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé l’élargissement de son partenariat stratégique à long terme avec Google Cloud pour lancer une nouvelle stratégie conjointe de mise en marché. Cette stratégie est axée sur la migration des applications vers Google Cloud et la modernisation des infrastructures, des domaines indissociables à toute transformation numérique. Dans le cadre de ce partenariat élargi, TELUS International fournira aussi les services de mise en œuvre de la solution d’IA pour centres de contact de Google Cloud afin d’aider les entreprises à moderniser leurs centres de contact et à offrir une expérience client numérique différenciée à leurs clients.

« Nous sommes très heureux de cette étape importante dans la croissance et la progression continues de notre précieux partenariat de 10 ans avec Google. Nous serons encore mieux placés pour soutenir nos clients dans l’exécution de leurs stratégies de transformation numérique et pour améliorer l’expérience client numérique grâce à Google Cloud. En combinant nos solutions numériques de nouvelle génération et notre expertise avec les infrastructures infonuagiques, les données et les capacités d’IA inégalées de Google Cloud, nous pouvons ensemble relever les principaux défis liés à la migration des applications et à la modernisation des infrastructures, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. L’élargissement de notre partenariat avec Google Cloud est une autre preuve du respect envers les compétences, les capacités et la longue feuille de route de chacune des parties, qui misent sur l’expérience client numérique pour stimuler l’innovation et la rentabilité des clients, leur permettant ainsi d’offrir les meilleurs résultats à leurs propres clients dans un environnement numérique en constante évolution. »

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec TELUS International pour pouvoir conjointement aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de transformation numérique, a souligné Rob Enslin, président de Google Cloud. TELUS International apporte une vaste expérience et une expertise pour appuyer les entreprises mondiales, notamment dans la modernisation de leurs centres de contact, l’implantation de solutions de télétravail sécurisées et le développement de l’expérience client numérique. Avec ce partenariat élargi, nous travaillerons de concert pour accélérer la migration des entreprises vers Google Cloud, moderniser leurs infrastructures essentielles et améliorer l’expérience dans les centres de contact grâce à l’intelligence artificielle. »

TELUS International est un revendeur de la Google Cloud Platform (GCP) et un fournisseur stratégique pour l’intégration des systèmes de services gérés et professionnels pour Google Cloud. TELUS International devrait comme prévu obtenir son attestation de fournisseur de services gérés (MSP) en 2021. Ce nouveau titre signale l’engagement des deux entreprises à stimuler la transformation numérique en s’occupant de la mise en place de nuages, des ventes et du soutien technique pour aider les entreprises à innover grâce aux solutions de Google Cloud.

TELUS International a également mis sur pied un centre d’excellence, un centre de compétences et un bureau de la stratégie pour Google Cloud avec des ingénieurs et des architectes certifiés Google Cloud qui se spécialisent en infrastructure infonuagique, en modernisation des applications et en services gérés pour créer des solutions dans les secteurs à forte croissance dans l’industrie afin d’accélérer l’adoption de Google Cloud par les clients.

À propos de TELUS International

TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et capacités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, ainsi que des solutions omnicanaux améliorant l’expérience client, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir l’entreprise à toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à certains des plus grands perturbateurs du monde dans les marchés verticaux à forte expansion, comme les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé et du tourisme d’accueil. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (site en anglais).