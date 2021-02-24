横河 电机与 ICQ Consultants 签署生物制药业务合作协议

东京和马萨诸塞州绍斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation) (TOKYO:6841)（简称“横河电机”）和总部位于绍斯伯勒的Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp.（简称“ICQ Consultants”）宣布，双方已签署一份合作协议。根据协议，ICQ Consultants将为横河电机的生物反应器系统和相关产品在美国的安装、维护、资格认证和支持提供咨询和工程服务。

受新冠疫情影响，全球生物制药市场以前所未有的速度增长，大笔资金被投向诊断、疫苗开发以及用于冠状病毒检测和治疗的医疗设备等领域。这些投资推动了对基础设施的需求，用于开发和制造需要哺乳动物细胞生物反应器技术的单克隆抗体药物和产品。

自2007年以来，ICQ Consultants在美国各大生命科学中心的生产装置调试和资格认证方面发挥了重要作用，其中包括一些全世界最大的生物制造设施。合作协议的内容包括，横河电机将利用ICQ Consultants在生物制药领域的工程和实验室专长，在美国部署新的生物工艺技术。第一个组合产品先进控制生物反应器系统BR1000在1月8日发布，该系统与现有的生物制剂开发方法相比具有明显的性能优势。

手动作业工序的自动化是生物制药行业一个迅速发展的趋势。为了实现分批补料式哺乳动物细胞培养过程的完全自动化，葡萄糖（一种关键的营养源）的控制至关重要。通过产线内传感和模型预测控制软件以及自动送料，生物反应器中的葡萄糖浓度可以达到稳定的水平。BR1000可凭借高度精确的实时监测和先进的过程控制，自动完成实验室规模的哺乳动物细胞培养。

ICQ Consultants总裁Michael Bogan评论道：“我们很高兴与横河电机达成这项战略合作协议，助力其在美国提供生物反应器系统和相关产品方面的支持。在ICQ Consultants继续拓展全美国业务之际，我们准备进一步建立双方间长期稳定的合作关系，这是我们不断取得成功的关键因素。我期待着与横河电机一起把握这个独特的合作机会。”

横河电机副总裁兼公司生命创新业务总部负责人Hiroshi Nakao补充道：“在清晰的商业愿景以及最近我们在生命科学、食品和制药领域所取得成就的推动下，横河电机美国公司也将注意力转向生物制品的开发和制造。与诸如ICQ Consultants等行业专家携手合作，对于渗透进高速增长的生物制药市场并获得相关专长至关重要。ICQ Consultants在药物制造方面的工程和技术知识将为我们创新的生物反应器和生物工艺技术提供支持，并帮助横河电机准备好在新兴的生物工业自动化领域迅速扩大销售和建立市场领先地位。”

更多信息

先进控制生物反应器系统BR1000

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/life-science/bioreactor/br1000/

关于ICQ Consultants

ICQ Consultants与领先和新兴的生物制药和生命科学公司合作，帮助工程和质量团队前瞻性地预测和解决复杂的调试、资格认证和验证挑战。ICQ Consultants的最终目标是安全、及时地向有需要的患者提供药物和治疗。

该公司采用一种不拘一格的务实方法，本着透明、数据优先的沟通和项目管理理念，确保严格遵守不断变化的行业法规、针对特定场地的要求、时间表和预算。ICQ Consultants能够妥善完成关键的CQV和质量活动，让客户设施能够专注于挽救患者生命，改善患者生活。

自2007年以来，ICQ Consultants与全球最大的生物制药厂商和新兴的生命科学公司合作，提供全面的调试、资格认证和验证服务，以加速向有需要的患者提供药物和治疗。

ICQ Consultants还建立并维护着一个由500多名技能经过评估的CQV专业人员组成的不断扩大的数据库，使客户能够获得合适的能力和经验组合，以进一步完善内部工程和合规团队。

关于横河电机

横河电机(Yokogawa)成立于1915年，在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有业界领先精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布62个国家的114家公司组成的全球网络，与客户共同创新。公司2019财年创造了37亿美元的销售额。垂询详情，请访问：www.yokogawa.com

本新闻稿中的公司、组织、产品、服务和标识的名称是横河电机株式会社或其各自所有者的注册商标或商标。

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