橫河電機與ICQ Consultants簽署生物製藥業務合作協議

東京和麻塞諸塞州紹斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機株式會社(Yokogawa Electric Corporation) (TOKYO:6841)（簡稱「橫河電機」）和總部位於紹斯伯勒的Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp.（簡稱「ICQ Consultants」）宣布，雙方已簽署一份合作協議。根據協議，ICQ Consultants將為橫河電機的生物反應器系統和相關產品在美國的安裝、維護、資格認證和支援提供諮詢和工程服務。

受新冠疫情影響，全球生物製藥市場以前所未有的速度成長，大筆資金被投向診斷、疫苗開發以及用於冠狀病毒檢測和治療的醫療設備等領域。這些投資推動了對基礎建設的需求，用於開發和製造需要哺乳動物細胞生物反應器技術的單株抗體藥物和產品。

自2007年以來，ICQ Consultants在美國各大生命科學中心的生產裝置試車和資格認證方面發揮了重要作用，其中包括一些全世界最大的生物製造設施。作為此合作協議的一部分，橫河電機將利用ICQ Consultants在生物製藥領域的工程和實驗室專長，在美國部署其新的生物製程技術。第一個組合產品，即先進控制生物反應器系統BR1000，於最近在1月8日發布，該系統與現有的生物製劑開發方法相比具有明顯的性能優勢。

將原本人工的作業程序自動化在生物製藥業是一個迅速發展的趨勢。為了實現分批補料動物細胞培養製程的完全自動化，葡萄糖（一種關鍵的營養源）的控制相當重要。透過產線內傳感和模型預測控制軟體以及自動送料，生物反應器中的葡萄糖濃度可以達到穩定的水準。BR1000可憑藉高度精確的即時監測和先進的程序控制，自動完成實驗室規模的哺乳動物細胞培養。

ICQ Consultants總裁Michael Bogan表示：「我們很高興與橫河電機達成這項策略合作協議，幫助在美國提供生物反應器系統和相關產品方面的支援。在ICQ Consultants繼續拓展全國業務之際，我們準備進一步建立雙方間長期穩定的合作關係，這是我們不斷取得成功的關鍵因素。我們期待與橫河電機一起把握這個千載難逢獨的合作機會。」

橫河電機副總裁兼公司生命創新業務總部負責人Hiroshi Nakao補充：「在明確的商業願景以及最近我們在生命科學、食品和製藥領域所取得成功的推動下，橫河電機美國公司也將注意力轉向生物製品的開發和製造。與諸如ICQ Consultants之類的產業專家攜手合作，對於滲透進高速成長的生物製藥市場並獲得相關專長相當重要。ICQ Consultants在藥物製造方面的工程和技術知識將為我們創新的生物反應器和生物製程技術提供支援，並幫助橫河電機準備好在新興的生物工業自動化領域迅速擴大銷售和建立市場領先地位。」

更多資訊

先進控制生物反應器系統BR1000

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/life-science/bioreactor/br1000/

關於ICQ Consultants

ICQ Consultants與領先和新興的生物製藥和生命科學公司合作，幫助工程和品質團隊前瞻性地預測和解決複雜的試車、資格認證和驗證挑戰。ICQ Consultants的最終目標是安全、及時地向有需要的患者提供藥物和治療。

該公司採用一種不拘一格的務實方法，本著透明、資料優先的溝通和專案管理理念，確保嚴格遵守不斷變化的產業法規、針對特定場地的要求、時間表和預算。ICQ Consultants能夠妥善完成關鍵的CQV和品質活動，讓客戶設施能夠專注於挽救患者生命，改善患者生活。

自2007年以來，ICQ Consultants與全球最大的生物製藥廠商和新興的生命科學公司合作，提供全面的試車、資格認證和驗證服務，以加速向有需要的患者提供藥物和治療。

ICQ Consultants還建立並維護著一個由500多名技能經過評估的CQV專業人員組成的不斷擴大的資料庫，使客戶能夠獲得合適的能力和經驗組合，以進一步完善內部工程和法規遵循團隊。

關於橫河電機

橫河電機 Yokogawa成立於1915年，活躍於測量、控制和訊息領域。工業自動化業務為包括石油、化工、天然氣、電力、鋼鐵、紙漿和造紙在內的各種製程提供關鍵性產品、服務和解決方案。企業的創新業務的目標是從根本提高製藥和食品業價值鏈的生產率。測試與測量、航空和其他業務繼續提供高精度和可靠性的重要儀器和設備。橫河電機透過遍佈62個國家的114家公司組成的全球網絡，與客戶共同創新。公司2019會計年度創造了37億美元的銷售額。詳情內容，請造訪： www.yokogawa.com .

本新聞稿中的公司、組織、產品、服務和標識的名稱是橫河電機株式會社或其各自所有者的注冊商標或商標。

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