TOKYO e SOUTHBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) (Yokogawa) e Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp. (ICQ Consultants) di Southborough annunciano di aver stipulato un accordo di partnership in base al quale ICQ Consultants fornirà servizi di consulenza e ingegneria per l’installazione, la manutenzione, la qualificazione e il supporto dei sistemi di bioreattori di Yokogawa e dei relativi prodotti negli Stati Uniti.

Come risultato della pandemia di COVID, il mercato biofarmaceutico globale è cresciuto ad un ritmo senza precedenti, con investimenti significativi in diagnostica, sviluppo di vaccini e dispositivi medici per testare e trattare il coronavirus.

