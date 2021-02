 Yokogawa e ICQ Consultans firmam acordo de parceria para negócios biofarmacêuticos

TÓQUIO E SOUTHBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) (Yokogawa) e a Integrated Commissioning and Qualification Consultants Corp. (ICQ Consultants), de Southborough, anunciam que assinaram um acordo de parceria segundo o qual a ICQ Consultants fornecerá serviços de consultoria e engenharia para instalação, manutenção, qualificação e suporte dos sistemas de Biorreatores e produtos relacionados da Yokogawa nos Estados Unidos.

Como resultado da pandemia de COVID, o mercado biofarmacêutico global tem crescido a uma taxa sem precedentes, com investimentos significativos sendo feitos em diagnósticos, desenvolvimento de vacinas e dispositivos médicos para testar e tratar o coronavírus. Esses investimentos impulsionaram a demanda por infraestrutura no desenvolvimento e fabricação de medicamentos e produtos de anticorpos monoclonais que requerem tecnologias de Biorreatores de células de mamíferos.

Desde 2007, a ICQ Consultants têm desempenhado um papel importante no comissionamento e qualificação de fábricas nos principais centros de Ciências da Vida nos Estados Unidos, incluindo algumas das maiores instalações de biofabricação do mundo. Como parte deste acordo de parceria, a Yokogawa irá alavancar a experiência de engenharia e laboratório da ICQ Consultants no segmento biofarmacêutico para implantar suas novas tecnologias de bioprocessos nos Estados Unidos. O primeiro produto do portfólio, o Advanced Control Bioreactor System BR1000, foi lançado recentemente em 8 de janeiro, oferecendo vantagens de desempenho significativas sobre os métodos existentes para desenvolvimento de produtos biológicos.

A automação de processos manuais é uma tendência que avança rapidamente na indústria biofarmacêutica. Para a automação completa do processo de cultura de células de mamíferos em lote alimentado, o controle da glicose - uma fonte importante de nutrientes - é fundamental. Por meio de sensor em linha e software de controle preditivo de modelo e alimentação automatizada, uma concentração estável de glicose em Biorreatores pode ser alcançada. O BR1000 automatiza a cultura de células de mamíferos em escala de laboratório com monitoramento altamente preciso em tempo real e controle de processo avançado.

Michael Bogan, presidente da ICQ Consultants, comentou: "Estamos muito entusiasmados em nos unir à Yokogawa neste acordo de parceria estratégica para ajudar a facilitar o suporte de seus sistemas de Biorreatores e produtos relacionados nos Estados Unidos. Com a expansão das operações da ICQ Consultants em todo o país, estamos preparados para desenvolver ainda mais relacionamentos duradouros, que têm sido um fator chave para nosso sucesso contínuo. Estou ansioso para trabalhar com a Yokogawa nesta oportunidade única e colaborativa.”

Hiroshi Nakao, vice-presidente da Yokogawa e chefe da sede da empresa Life Innovation Business Headquarters, acrescentou: "Impulsionada por uma visão empresarial clara e sucessos recentes nos setores de ciências biológicas, alimentos e farmacêuticos, a Yokogawa Corporation of America também está voltando sua atenção para desenvolvimento e fabricação de produtos biológicos. As alianças com especialistas do setor, como a ICQ Consultants, são vitais para obter experiência e penetração no mercado biofarmacêutico de alto crescimento. O conhecimento técnico e de engenharia dos da ICQ Consultants na fabricação de medicamentos apoiará nosso novo biorreator e tecnologias de bioprocessos inovadores e ajudará a posicionar a Yokogawa para vendas rápidas e liderança de mercado no emergente setor de autonomia bioindustrial."

Sobre a ICQ Consultants

A ICQ Consultants faz parceria com empresas líderes e emergentes de biofarma e Ciências da Vida para ajudar as equipes de engenharia e qualidade a antecipar e resolver proativamente desafios complexos de comissionamento, qualificação e validação. O objetivo final da ICQ Consultants é facilitar a entrega segura e oportuna de medicamentos e terapias aos pacientes necessitados.

Aplicando uma abordagem pragmática nada típica, a comunicação transparente e a filosofia de gerenciamento de projetos, em primeiro lugar, garantem o cumprimento estrito dos regulamentos do setor em constante evolução, requisitos específicos do local, cronogramas e orçamentos. A ICQ Consultans realiza atividades essenciais de comissionamento, qualificação e validação (CQV) e qualidade de maneira adequada para que as instalações do cliente possam se concentrar em salvar e melhorar a vida dos pacientes.

Desde 2007, a ICQ Consultants tem parceria com os maiores fabricantes biofarmacêuticos do mundo e empresas emergentes de ciências biológicas para fornecer serviços abrangentes de comissionamento, qualificação e validação que aceleram a entrega de medicamentos e terapias aos pacientes necessitados.

A ICQ Consultants também construiu e manteve um banco de dados crescente de mais de 500 profissionais de CQV avaliados por habilidades, permitindo aos clientes obter a combinação certa de habilidades e experiência para complementar as equipes internas de engenharia e conformidade.

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, incluindo óleo e gás, petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa coinova com seus clientes através de uma rede global de 114 empresas em 62 países, alcançando US$ 3,7 bilhões em vendas no ano fiscal de 2019. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

