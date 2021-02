Yokogawa et ICQ Consultants signent un accord de partenariat concernant des activités biopharmaceutiques

Tokyo, Japon et Southborough, États-Unis, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) et ICQ Consultants (Integrated Commissioning and Qualification Consultants, Corp.) ont annoncé avoir signé un accord de partenariat en vertu duquel ICQ Consultants fournira des services de conseil et d’ingénierie dans le cadre de l’installation, de la maintenance, de la qualification et du support des systèmes de bioréacteurs ainsi que des produits connexes de Yokogawa aux États-Unis.

Suite à la pandémie de Covid-19, le marché biopharmaceutique mondial enregistre un taux de croissance sans précédent. Plusieurs investissements significatifs sont effectués dans les domaines du diagnostic, du développement de vaccins et des dispositifs médicaux afin de dépister et de soigner ce coronavirus. Ces investissements stimulent la demande en infrastructures destinées au développement et à la fabrication de médicaments et produits à base d’anticorps monoclonaux, qui nécessitent le recours à des technologies de bioréacteurs de cellules mammifères.

Depuis 2007, ICQ Consultants joue un rôle important dans la mise en service et la qualification d’usines de fabrication dans plusieurs centres majeurs de sciences de la vie aux États-Unis, y compris dans quelques-unes des plus grandes installations mondiales de biofabrication. Dans le cadre de cet accord de partenariat, Yokogawa tirera parti de l’expertise en ingénierie et en laboratoire d’ICQ Consultants dans le segment biopharmaceutique, afin de déployer ses nouvelles technologies de bioprocédés aux États-Unis. Le premier produit du portefeuille, l’Advanced Control Bioreactor System BR1000, a été lancé le 8 janvier, offrant des avantages significatifs en matière de performance par rapport aux méthodes existantes de développement de produits biologiques.

L’automatisation des processus manuels est une tendance qui connaît une croissance rapide dans le secteur biopharmaceutique. Pour une automatisation complète des procédures de culture de cellules mammifères en mode semi-continu, le contrôle du glucose -- source nutritive clé -- est crucial. Grâce à un logiciel de détection en ligne et de contrôle prédictif des modèles, ainsi qu’à une alimentation automatisée, une concentration stable de glucose peut être atteinte dans les bioréacteurs. Le BR1000 automatise la culture de cellules mammifères à l’échelle du laboratoire grâce à un suivi en temps réel hautement précis ainsi qu’à un contrôle avancé des processus.

Michael Bogan, président d’ICQ Consultants, a commenté : « Nous sommes ravis de rejoindre Yokogawa dans le cadre de cet accord de partenariat stratégique, afin d’organiser le support de ses systèmes de bioréacteurs et de ses produits connexes aux États-Unis. À l’heure où ICQ Consultants continue de développer ses activités à travers le pays, nous sommes prêts à nouer des relations durables, ce qui constitue un facteur clé de notre réussite continue. Je suis impatient de travailler aux côtés de Yokogawa dans le cadre de cette opportunité de collaboration unique. »

Hiroshi Nakao, vice-président de Yokogawa et responsable de la division commerciale Life Innovation de la société, a ajouté : « Animée par une vision d’entreprise claire et plusieurs succès récents dans les secteurs des sciences de la vie, de l’alimentaire et des produits pharmaceutiques, Yokogawa Corporation of America se tourne vers le développement et la fabrication de produits biologiques. Les alliances avec des experts du secteur tels que ICQ Consultants sont cruciales pour gagner en expertise et pénétrer le marché biopharmaceutique à forte croissance. Les connaissances en ingénierie et techniques d’ICQ Consultants en matière de fabrication de médicaments soutiendront nos nouvelles technologies innovantes de bioréacteurs et de bioprocessus, et permettront de positionner idéalement Yokogawa pour des ventes rapides et un leadership de marché dans le secteur émergent de l’autonomie bio-industrielle. »

Pour en savoir plus

Advanced Control Bioreactor System BR1000

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/life-science/bioreactor/br1000/

À propos d’ICQ Consultants

ICQ Consultants s’associe avec des sociétés leaders et émergentes des secteurs biopharmaceutique et des sciences de la vie, afin d’aider les équipes d’ingénierie et de qualité à anticiper et à résoudre de manière proactive des défis complexes en matière de mise en service, de qualification et de validation. L’objectif ultime d’ICQ Consultants consiste à faciliter la délivrance sécurisée et rapide de médicaments et de thérapies destinés aux patients qui en ont besoin.

Appliquant une approche pragmatique qui est tout sauf typique, la philosophie de communication et de gestion de projet transparente et privilégiant les données garantit un respect strict des réglementations sectorielles en perpétuelle évolution, des exigences spécifiques aux sites, des calendriers et des budgets. ICQ Consultants fait en sorte d’exécuter correctement les activités critiques de mise en service, de qualification et de validation (CQV) ainsi que de qualité, afin que les installations clientes puissent se concentrer sur la sauvegarde et l’amélioration de la vie des patients.

Depuis 2007, ICQ Consultants s’est associée avec les plus grands fabricants biopharmaceutiques et sociétés émergentes des sciences de la vie au monde, afin de fournir des services complets de mise en service, de qualification et de validation, qui accélèrent la délivrance de médicaments et de thérapies pour les patients dans le besoin.

ICQ Consultants élabore et entretient une base de données croissante de plus de 500 professionnels CQV dont les compétences ont été évaluées, afin de permettre aux clients de se procurer la combinaison appropriée de compétences et d’expérience pour compléter leurs équipes internes d’ingénierie et de conformité.

À propos de Yokogawa

Fondée en 1915, Yokogawa gère une large gamme d’activités dans les domaines de la mesure, du contrôle-commande et de l’information. Le segment de l’automatisation industrielle fournit des produits, services et solutions destinés à une large gamme d’industries de transformation, parmi lesquelles le pétrole, le gaz naturel, la chimie et la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’électricité, le fer et l’acier, la pâte et le papier. Grâce à son activité dédiée à l’innovation dans le domaine des sciences la vie, la société s’efforce d’améliorer radicalement la productivité des chaînes de valeur des secteurs pharmaceutique et alimentaire. Active dans les segments des tests et mesures, de l’aviation et d’autres segments commerciaux, la société continue de fournir des instruments et des équipements essentiels avec une précision et une fiabilité de pointe. Yokogawa co-innove avec ses clients grâce à un réseau mondial de 114 sociétés réparties dans 62 pays, qui ont généré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards USD au cours de l’exercice fiscal 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.yokogawa.com.

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

