Yokogawa en ICQ Consultants gaan een partnerschapsovereenkomst aan voor biofarmaceutische activiteiten

TOKIO & SOUTHBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (Yokogawa) en Integrated Commissioning en Qualification Consultants, Corp. (ICQ Consultants) uit Southborough kondigen aan dat ze een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Hiervoor zal ICQ Consultants advies- en engineeringdiensten leveren voor de installatie, het onderhoud, de kwalificatie en ondersteuning van Yokogawa's bioreactor-systemen en aanverwante producten.

Als gevolg van de COVID-pandemie is de wereldwijde biofarmaceutische markt in een ongekend tempo gegroeid, met aanzienlijke investeringen in diagnostiek, vaccinontwikkeling en medische apparatuur om het coronavirus te testen en te behandelen. Deze investeringen hebben de vraag naar infrastructuur gestimuleerd voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en producten voor monoklonale antilichamen waarvoor bioreactor technologieën met zoogdiercellen nodig zijn.

Sinds 2007 heeft ICQ Consultants een rol gespeeld bij de inbedrijfstelling en kwalificatie van productiefaciliteiten in de belangrijkste biowetenschappelijke centra in de Verenigde Staten, waaronder enkele van 's werelds grootste bio-productiefaciliteiten. Als onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst zal Yokogawa gebruik maken van de expertise van ICQ Consultants op het gebied van engineering en laboratoria in het biofarmaceutische segment om zijn nieuwe bioprocestechnologieën in te zetten. Het eerste product van dit portfolio, het Advanced Control Bioreactor System BR1000, is onlangs op 8 januari op de markt gebracht en biedt aanzienlijke prestatievoordelen ten opzichte van bestaande methoden voor de ontwikkeling van biologische producten.

De automatisering van handmatige processen is een snel opkomende trend in de biofarmaceutische industrie. Voor de volledige automatisering van het celcultuurproces van zoogdiercellen is de controle van glucose - een belangrijke voedingsbron - van cruciaal belang. Door ‘in-line sensing’ en Model Predictive Control software en geautomatiseerde voeding, kan een stabiele glucoseconcentratie in bioreactoren worden bereikt. De BR1000 automatiseert de celcultuur van zoogdieren op laboratoriumschaal met zeer nauwkeurige real-time bewaking en geavanceerde procesbesturing.

Michael Bogan, president van ICQ Consultants: "We zijn zeer verheugd om samen met Yokogawa deze strategische samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om de ondersteuning van hun bioreactor systemen en gerelateerde producten te vergemakkelijken. Nu ICQ Consultants haar activiteiten over het hele land blijft uitbreiden, zijn we in staat om duurzame relaties verder op te bouwen, wat een belangrijke factor is geweest in ons voortdurende succes. Ik kijk ernaar uit om met Yokogawa samen te werken aan deze unieke en gezamenlijke kans."

Hiroshi Nakao, een vicepresident van Yokogawa en hoofd van het Life Innovation Business Headquarters van het bedrijf, voegt hieraan toe: "Gedreven door een duidelijke bedrijfsvisie en recente successen in de biowetenschappen-, voedings- en farmaceutische sectoren, richt Yokogawa zijn aandacht ook op de ontwikkeling en productie van biologische producten. Allianties met industrie-experts zoals ICQ Consultants zijn van vitaal belang om expertise en toegang te krijgen in de snelgroeiende biofarmaceutische markt. De engineering en technische kennis van ICQ Consultants op het gebied van de productie van geneesmiddelen zal onze innovatieve nieuwe bioreactor- en bioprocestechnologieën ondersteunen en Yokogawa helpen zich te positioneren in de opkomende bio-industriële autonomiesector."

Voor meer informatie

Geavanceerde controle bioreactor systeem BR1000: https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/life-science/bioreactor/br1000/