AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Parijs: VMX) (Parijs: VMX), de leider in het voeden van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat MultTV, een consortium van 13 Braziliaanse ISP’s, Verimatrix Multi-DRM heeft ingezet als onderdeel van een recente upgrade van het bestaande IPTV-systeem naar een geavanceerde OTT-oplossing onder leiding van Beenius, een Verimatrix-partner en internationale leverancier van interactieve tv-oplossingen.

Verimatrix Multi-DRM is een schaalbare oplossing met meerdere schermen voor premium content beveiliging en het genereren van inkomsten. Het biedt ongeëvenaarde flexibiliteit door middel van een kosteneffectief model dat zich ook aanpast aan door de studio opgelegde beveiligingsnormen. De implementatie is een belangrijke verbetering voor het MultTV-consortium tijdens zijn voortdurende groei, voortbouwend op het eerdere gebruik van het Verimatrix Video Content Authority System (VCAS), ook geïmplementeerd via Beenius.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.