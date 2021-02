HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Photo: AETOSWire)

HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Video: AETOSWire)

HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--HALCON als regionaler Marktführer in der Herstellung und Lieferung von präzisionsgelenkten Waffen stellt heute auf der International Defence and Exhibition Conference (IDEX) 2021, die vom 21. bis 25. Februar in der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi stattfindet, den HALCON Anti-Schiffs-Marschflugkörper 250 (HAS-250) vor.

Der HAS-250 ist ein von den VAE entworfener und entwickelter Boden-Boden-Flugkörper, der Geschwindigkeiten von bis zu 0,8 Mach erreichen kann und eine Reichweite von über 250 km hat. In der Endphase kann er in einer Flughöhe von unter 5 m auf sein Ziel zufliegen.

Entwickelt, um höchste Leistung zu bieten, nutzt der HAS-250 globale Navigationssatelliten- und Trägheitsnavigationssysteme (GNSS + INS) und ist für eine hochpräzise Zielerfassung mit einem aktiven/passiven Terminalsuchkopf und einem Funkhöhenmesser ausgestattet.

Saeed Al Mansoori, CEO von HALCON, erklärte dazu: „Wir setzen weiterhin auf smarte Fähigkeiten, um vor Ort Produkte von Weltklasse zu produzieren. Der HAS-250 stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Bestreben dar, die Seestreitkräfte mit dem leistungsstärksten Marschflugkörpersystem auszustatten. Diese von HALCON in den VAE entworfene und entwickelte Waffe wird zur aktiven Verteidigung der Wasserwege in den VAE beitragen und baut auf dem wachsenden Ruf von EDGE auf, mutig, agil und disruptiv zu sein.“

HALCON ist Teil des Clusters „Missiles and Weapons“ innerhalb der EDGE, einer fortschrittlichen Technologiegruppe für die Verteidigung, die zu den 25 größten Militärzulieferern der Welt gehört.

HALCON stellt auf der IDEX 2021 erstmals Anti-Schiffs-Marschflugkörper vor

Über HALCON

HALCON ist ein regionaler Marktführer in der Komplettfertigung von präzisionsgeführten Systemen. Das 2017 gegründete Unternehmen ist innovativ und entwickelt leistungsstarke und kostengünstige Produkte. HALCON verfügt über einen starken hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsprozess, der durch eine der modernsten Testeinrichtungen der Region unterstützt wird. Diese liefert hochpräzise Komponenten und Subsysteme mit hohen Toleranzen, die durch den kompletten Montageservice des Unternehmens fertiggestellt werden. Das Unternehmen, das zum Cluster Raketen und Waffen von EDGE gehört, bietet auch spezielle Fertigungslösungen sowie Automatisierungs- und Robotikberatung an, die den Kunden helfen, ihre operativen und taktischen Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://halcon.ae/

Über EDGE

EDGE ist eine der fortschrittlichen Technologie gewidmete Gruppe, die zur Entwicklung agiler, mutiger und bahnbrechender Lösungen für die Verteidigung und andere Bereiche gegründet wurde. Dadurch, dass sie sich der beschleunigten und effizienteren Vermarktung innovativer Technologien widmet, ermöglicht sie eine sichere Zukunft. Durch die Zusammenfassung von mehr als 25 Unternehmenseinheiten und die Beschäftigung von mehr als 13.000 brillanten Köpfen bietet sie Expertise über fünf Kernbereiche hinweg: Plattformen und Systeme, Flugkörper und Waffen, Cyberabwehr, elektronische Kriegführung und Informationsbeschaffung sowie Einsatzunterstützung. Das Unternehmen EDGE, mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, ist ein Katalysator für Veränderungen – auf dem Weg dahin, die Branche zu revolutionieren und ihre Fundamente zu ändern.

Weitere Informationen finden Sie unter edgegroup.ae

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.