A MSCI está prestes a lançar o Investment Solutions as a Service em colaboração com a Microsoft

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), provedora líder em ferramentas e serviços de suporte à decisão de investimentos, anunciou hoje o desenvolvimento do Investment Solutions as a Service para o setor de investimento global em colaboração com a Microsoft Corp. O novo serviço permitirá que os investidores institucionais usem as tecnologias de última geração, a análise de dados avançada e o Big Data para ajudar a prever e a lidar com os principais desafios estratégicos e de investimento.

Desenvolvido para alinhar a tecnologia de longo prazo e as tendências de dados às necessidades imediatas dos investidores, o serviço combinará as tecnologias da nuvem e da IA da Microsoft com os conjuntos de dados abrangentes da MSCI, os modelos analíticos e o profundo expertise do setor de investimento global para reforçar a tomada de decisão de investimentos de última geração.

O Investment Solutions as a Service transformará o processo e a experiência de investimentos, começando com o lançamento dos seguintes serviços em 2021:

ESG Solutions as a Service

Index Solutions as a Service

Data Management Solutions as a Service

Investment Analytics Solutions as a Service

O lançamento desses serviços reflete a crescente demanda por tecnologias que ofereçam "soluções como um serviço", aproveitem o Big Data e forneçam experiências personalizadas. As soluções são uma parte da aliança estratégica criada entre a MSCI e a Microsoft em 2020 para acelerar a inovação no setor de investimento global.

“ A parceria com a Microsoft ressalta o compromisso contínuo da MSCI em desenvolver soluções de investimento novas e inovadoras,” afirmou Henry Fernandez, Presidente e CEO, MSCI. “ Combinamos a melhor tecnologia da Microsoft com nossos sólidos recursos analíticos e de dados e a minuciosa compreensão dos desafios do cliente para criar um conjunto de serviços a fim de capacitar os investidores. Da resposta ao desafio histórico e incomparável da mudança climática, ao aproveitamento do poder do Big Data e da análise de dados inovadora, o Investment Solutions as a Service é um marco no empoderamento da próxima geração de tomada de decisão de investimentos."

“ A MSCI e a Microsoft compartilham um compromisso de acelerar a inovação no setor de serviços financeiros,” disse Scott Guthrie, Vice-presidente executivo, Nuvem + IA, Microsoft. " As soluções de investimentos da MSCI, combinadas com os recursos analíticos e de dados do Microsoft Azure, permitirão que os gerentes de investimentos aproveitem insights inteligentes necessários para navegar com confiança nos mercados globais de hoje."

Environmental, Social and Governance (ESG) Solutions as a Service

Com o ESG firmemente estabelecido como um problema de alta prioridade para investidores e corporações globais, o ESG Solutions as a Service ajudará a entender, a analisar e a interpretar melhor os riscos e as oportunidades de investimentos e negócios que a mudança climática traz. Aproveitando as plataformas do Microsoft Azure e do PowerBI, os investidores poderão avaliar as indústrias e as empresas com a melhor análise de dados de ESG do mundo, e as empresas poderão entender sua avaliação de risco quando comparadas com as demais. O serviço fornecerá insights detalhados sobre a capacidade adaptativa das empresas à mudança climática, às medidas de pegada de carbono, bem como à exposição ao risco físico, incluindo os eventos relacionados ao clima, como furacões e enchentes.

Index Solutions as a Service

O Index Solutions as a Service proporcionará aos investidores a oportunidade de criar e personalizar índices, demarcando a primeira vez que os clientes terão os recursos de construção de índice da MSCI na palma da mão. O serviço tem o objetivo de entregar uma experiência eficiente e repleta de insights que reduza o tempo da hipótese de mercado para os novos índices personalizados. Desenvolvido com o Microsoft Azure, o Index Solutions as a Service aproveita os insights criados por meio da experiência de índice de mais de 50 anos da MSCI. Ele fornecerá aos clientes uma experiência contínua de autoatendimento para criar, fazer back test e analisar índices personalizados; comparar esses índices aos benchmarks estabelecidos; refinar suas criações por meio de um processo iterativo e adquiri-los da MSCI.

Data Management Solutions as a Service e Investment Analytics Solutions as a Service

Com o Data Management Solutions as a Service e o Investment Analytics Solutions as a Service, os investidores podem descobrir e acessar diretamente de uma forma nova e dinâmica um armazenamento abrangente e rico de conjuntos de dados e recursos analíticos sólidos das poderosas soluções de investimento da MSCI hoje. A MSCI liberará um novo Portal do Desenvolvedor que oferecerá APIs que se integram perfeitamente aos ecossistemas existentes dos clientes. Por meio do Portal do Desenvolvedor, os desenvolvedores e os pesquisadores poderão localizar, selecionar e analisar dados históricos de mercados em uma variedade de classes de ativos e desenvolver suas próprias soluções de investimentos que atendam às necessidades específicas de risco e construção de portfólio.

“O lançamento do Investment Solutions as a Service da MSCI é o exemplo mais recente da nossa inovação e ímpeto contínuos em desenvolver tecnologias de ponta" disse Jigar Thakkar, Diretor-chefe em tecnologia e Chefe da engenharia, MSCI. “ Reconhecemos que nossos clientes estão operando em um ambiente cada vez mais complexo no qual a necessidade de insights inteligentes de gerenciamento de portfólio e análise de risco nunca foi tão importante. Nossos novos serviços fornecerão uma experiência de compra fácil com a autopersonalização rápida e a exploração de nossos conjuntos de dados, colocando o poder nas mãos dos investidores como nunca antes."

Sobre a MSCI

A MSCI é uma fornecedora líder em ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 50 anos de expertise em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimentos permitindo que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e construam portfólios mais efetivos com confiança. Criamos soluções líderes de mercado aprimoradas para pesquisa que os clientes usam para obter insight e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, visite www.msci.com.

