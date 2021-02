NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un importante fornitore di strumenti e servizi di supporto decisionale per gli investimenti, oggi ha annunciato lo sviluppo di Investment Solutions as a Service per il settore degli investimenti globali in collaborazione con Microsoft Corp. Il nuovo servizio consentirà agli investitori istituzionali di utilizzare tecnologie di prossima generazione, analitica avanzata e big data per aiutare a prevedere e affrontare le più importanti sfide strategiche e di investimento.

Realizzato per allineare la tecnologia a lungo termine e le tendenze dei dati con le esigenze immediate degli investitori, il servizio abbinerà le tecnologie Cloud e AI di Microsoft e le grandi serie di dati di MSCI, modelli analitici e grande esperienza nel settore degli investimenti globali a sostegno del potere decisionale sugli investimenti di prossima generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.