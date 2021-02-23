Blue Yonder擴大與海尼根的合作關係，在日新月異的世界中規劃多變需求

亞利桑那州斯科次代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為滿足COVID-19疫情期間快速變化的需求，飲料生產商亟需掌握更為精準的預測能力，以不斷推陳出新，滿足消費者的最新渴求。這也是全球國際化程度最高的啤酒製造商海尼根(HEINEKEN)與數位供應鏈和全通路商務履行領域的全球領導者Blue Yonder攜手合作，提升其需求規劃能力的原因所在。為趕上日新月異的消費者需求模式，海尼根計畫採用Blue Yonder由機器學習(ML)驅動的需求規劃解決方案。

海尼根致力於創新和長期品牌投資，正在探尋一種可擴展其數位能力的解決方案，以實現更為準確、綜合、自動化的需求預測。

Blue Yonder將提供解決方案，以實現更高的預測精度、始終線上的規劃功能和全新的使用者體驗。改進後的需求信號將回饋到Blue Yonder的Luminate平臺，該平臺由快速最佳化引擎提供支援，可實現更優異的供應鏈績效。作為Blue Yonder的長期客戶，海尼根已經在其旗下眾多營運公司中使用了Blue Yonder的端對端供應鏈規劃解決方案，以最佳化和協調銷售、供應鏈、營運和財務方面的決策。未來幾年，海尼根將在其全球最大的五家營運公司中部署新的需求規劃解決方案。

海尼根全球供應鏈規劃總監Marc Bekkers表示：「為打造首屈一指的互聯啤酒商，海尼根已經開啟了一段雄心勃勃的旅程，力求實現整個價值鏈從片段化到順暢數位互動的跨越。引進機器學習作為在全公司建構綜合跨職能規劃能力的一部分，是這一旅程的關鍵組成部分。該解決方案將協助我們實現持續成長，滿足客戶和消費者不斷變化的需求。」

在微軟Azure的支援下，Blue Yonder的需求規劃解決方案不斷深入探究客戶的供應鏈，以借助人工智慧(AI)和機器學習(ML)技術做出更為智慧化、利潤更為豐厚的業務決策。該解決方案可整合數百個驅動需求的內外部影響因素，以提供獨一無二的需求預測，同時還能計算業務影響和風險。海尼根將可最佳化庫存管理，並提升對需求驅動因素和消費者行為的理解能力。

Blue Yonder歐洲、中東和非洲地區(EMEA)總裁Johan Reventberg表示：「長期以來，海尼根一直都是Blue Yonder的重要客戶，因此我們期待人工智慧和機器學習技術驅動的需求規劃解決方案幫助海尼根開發高度精確的預測功能，從而擴大他們的供應鏈足跡。該功能與微軟Azure配合應用後，將協助海尼根繼續滿足消費者需求，同時鞏固其全球領先飲料生產商的地位。」

其他資源：

進一步瞭解Blue Yonder的LuminateTM 規劃解決方案

關於海尼根

海尼根作為全球國際化程度最高的啤酒製造商，同時也是優質啤酒和蘋果酒品牌的領先開發商和行銷商。在Heineken ®品牌之下，集團擁有300多種國際、地區、本地和特色啤酒及蘋果酒的產品組合。海尼根致力於創新、長期品牌投資、嚴格的銷售執行和集中的成本管理。透過貫徹「釀造更美好的世界」(Brewing a Better World)的理念，永續性已然融入到企業各個層面之中。海尼根市場地域分布十分均衡，在已開發和開發中市場均佔據領先地位。海尼根擁有超過84,000名員工，在全球70多個國家經營啤酒廠、麥芽廠、蘋果酒廠以及其他生產設施。海尼根(Heineken N.V.)和海尼根控股有限公司(Heineken Holding N.V.)的股票已在阿姆斯特丹的泛歐洲證券交易所上市。公司普通股股價資訊可透過彭博（股票代碼為HEIA NA和HEIO NA）和路透社（股票代碼為HEIN.AS和HEIO.AS）查閱。海尼根擁有兩項一級參與型(sponsored)美國存託憑證(ADR)計畫：Heineken N.V. (OTCQX: HEINY)和Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY)。如需瞭解最新資訊，敬請造訪海尼根官方網站：www.theHEINEKENcompany.com，並在LinkedIn和Twitter上掌握我們的最新動態。

關於Blue Yonder

Blue Yonder是數位供應鏈和全通路商務履行領域的全球領導者。我們的智慧端對端平臺幫助零售商、製造商和物流供應商順利預測客戶需求、圍繞這些需求進行調整並加以滿足。在Blue Yonder的協助下，客戶可做出更為自動化、利潤更為豐厚的商業決策，從而實現更大的成長並重塑客戶體驗。Blue Yonder——釋放你的潛能(Fulfill your PotentialTM) blueyonder.com

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