Blue Yonder扩大与喜力的合作关系，在日新月异的世界中规划多变需求

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为满足COVID-19疫情期间快速变化的需求，饮料生产商亟需掌握更为精准的预测能力，以不断推陈出新，满足消费者的最新渴求。这也是全球国际化程度最高的啤酒制造商喜力(HEINEKEN)与数字供应链和全渠道商务履行领域的全球领导者Blue Yonder携手合作，提升其需求规划能力的原因所在。为赶上日新月异的消费者需求模式，喜力计划采用Blue Yonder由机器学习(ML)驱动的需求规划解决方案。

喜力致力于创新和长期品牌投资，正在探寻一种可扩展其数字能力的解决方案，以实现更为准确、综合、自动化的需求预测。

Blue Yonder将提供解决方案，以实现更高的预测精度、始终在线的规划功能和全新的用户体验。改进后的需求信号将反馈到Blue Yonder的Luminate平台，该平台由快速优化引擎提供支持，可实现更优异的供应链绩效。作为Blue Yonder的长期客户，喜力已经在其旗下众多运营公司中使用了Blue Yonder的端到端供应链规划解决方案，以优化和协调销售、供应链、运营和财务方面的决策。未来几年，喜力将在其全球最大的五家运营公司中部署新的需求规划解决方案。

喜力全球供应链规划总监Marc Bekkers表示：“ 为打造首屈一指的互联啤酒商，喜力已经开启了一段雄心勃勃的旅程，力求实现整个价值链从碎片化到无缝数字交互的跨越。引入机器学习作为在全公司构建综合跨职能规划能力的一部分，是这一旅程的关键组成部分。该解决方案将协助我们实现持续增长，满足客户和消费者不断变化的需求。”

在微软Azure的支持下，Blue Yonder的需求规划解决方案不断深入探究客户的供应链，以借助人工智能(AI)和机器学习(ML)技术做出更为智能化、利润更为丰厚的业务决策。该解决方案可整合数百个驱动需求的内外部影响因素，以提供独一无二的需求预测，同时还能计算业务影响和风险。喜力将可优化库存管理，并提升对需求驱动因素和消费者行为的理解能力。

Blue Yonder欧洲、中东和非洲地区(EMEA)总裁Johan Reventberg表示：“ 长期以来，喜力一直都是Blue Yonder的重要客户，因此我们期待人工智能和机器学习技术驱动的需求规划解决方案帮助喜力开发高度精确的预测功能，从而扩大他们的供应链足迹。该功能与微软Azure配合应用后，将协助喜力继续满足消费者需求，同时巩固其全球领先饮料生产商的地位。”

其他资源：

进一步了解Blue Yonder的LuminateTM 规划解决方案

关于喜力

喜力作为全球国际化程度最高的啤酒制造商，同时也是优质啤酒和苹果酒品牌的领先开发商和营销商。在喜力®品牌之下，集团拥有300多种国际、地区、本地和特色啤酒及苹果酒的产品组合。喜力致力于创新、长期品牌投资、严格的销售执行和集中的成本管理。通过贯彻“酿造更美好的世界”(Brewing a Better World)的理念，可持续性已然融入到企业各个层面之中。喜力市场地域分布十分均衡，在发达和发展中市场均占据领先地位。喜力拥有超过84,000名员工，在全球70多个国家经营啤酒厂、麦芽厂、苹果酒厂以及其他生产设施。喜力(Heineken N.V.)和喜力控股有限公司(Heineken Holding N.V.)的股票已在阿姆斯特丹的泛欧洲证券交易所上市。公司普通股股价信息可通过彭博（股票代码为HEIA NA和HEIO NA）和路透社（股票代码为HEIN.AS和HEIO.AS）查阅。喜力拥有两项一级参与型(sponsored)美国存托凭证(ADR)项目：Heineken N.V. (OTCQX: HEINY)和Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY)。如需了解最新信息，敬请访问喜力官方网站：www.theHEINEKENcompany.com，并在LinkedIn和Twitter上关注我们。

关于Blue Yonder

Blue Yonder是数字供应链和全渠道商务履行领域的全球领导者。我们的智能端到端平台助力零售商、制造商和物流供应商无缝预测客户需求、围绕这些需求进行调整并加以满足。在Blue Yonder的协助下，客户可做出更为自动化、利润更为丰厚的商业决策，从而实现更大的增长并重塑客户体验。Blue Yonder——释放你的潜能(Fulfill your PotentialTM) blueyonder.com

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