HUBUC e IDEMIA se unem para fornecer um cartão MOTION CODE™ com CVV dinâmico para ajudar a combater a fraude

COURBEVOIE (França)--(BUSINESS WIRE)--A prestadora de serviços financeiros integrados HUBUC anuncia o lançamento de cartões de pagamento com base no MOTION CODE™ – uma tecnologia com CVV dinâmico – da IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, para compras on-line em toda a Europa.

A HUBUC é uma nova prestadora de serviços financeiros integrados que oferece uma série de recursos de pagamento, incluindo emissão de cartão, a partir de uma única plataforma, integrando o servidor MOTION CODE™ da IDEMIA. No projeto conjunto, a HUBUC pode oferecer aos clientes cartões de pagamento altamente seguros baseados na tecnologia MOTION CODE™ da IDEMIA. O código CVV estático tradicional de três dígitos impresso no verso do cartão será substituído por uma minitela que exibe um código dinâmico e atualizado periodicamente (CVV2).

De acordo com os últimos dados do Banco Central Europeu, a fraude europeia com cartão ausente atingiu € 1,4 bilhão apenas em 2018.* A tecnologia dinâmica da IDEMIA torna os dados roubados inúteis para os fraudadores, pois o código de segurança muda com frequência.

A vice-presidente executiva de Instituições Financeiras da IDEMIA, Amanda Gourbault, disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com a HUBUC para disponibilizar os cartões MOTION CODE™ e os serviços de validação para mais negócios on-line no mundo inteiro. Na IDEMIA, superamos constantemente os limites da inovação e, ao mesmo tempo proporcionamos uma melhor experiência de pagamento sem comprometer a segurança. Nossa aliança significa que mais clientes e consumidores finais se beneficiarão de nossa tecnologia MOTION CODE™”.

O cofundador da HUBUC, Ignacio Javierre, afirmou: “Estamos sempre buscando trazer a tecnologia mais recente a nossos produtos e serviços para aprimorar a oferta e a experiência do cliente. Porém, igualmente importante é garantir que oferecemos soluções seguras que protegem as pessoas contra fraudes, e a parceria com a IDEMIA nos ajudará a fazer isso em escala. A IDEMIA é uma empresa líder em inovação no setor bancário e, combinando nossos esforços, podemos oferecer aos nossos clientes uma gama ainda melhor de serviços. Isso, por sua vez, ajudará os clientes a gerar fontes de receita adicionais e aumentar sua fidelidade”.

A HUBUC é uma prestadora de serviços financeiros integrados que conecta os clientes ao seu mercado “plug and play”, onde eles podem acessar rápida e facilmente uma série de serviços financeiros que lhes permitem receber dinheiro, reter dinheiro e fazer pagamentos, incluindo contas bancárias, cartões e capacidades de banco aberto. Ela foi formada em resposta à crescente demanda das empresas por novos serviços financeiros, como soluções de pagamento e cartões de marca branca, pois estima-se que as empresas podem aumentar sua receita em cerca de duas a cinco vezes incorporando soluções financeiras.**

Sobre a HUBUC

A HUBUC é uma prestadora de serviços financeiros integrados que permite às empresas acessar todos os serviços por meio de uma plataforma, com a capacidade de entrar em operação em questão de semanas.

A HUBUC permite que os clientes incorporem os serviços financeiros necessários para expandir seus negócios, incluindo emissão de cartão, abertura de conta bancária em cinco minutos e processos de KYC em 54 países, emissão de IBAN/VAN, transferência de dinheiro, serviços de câmbio, controles dinâmicos de gastos e notificações em tempo real.

A HUBUC também gerencia a conformidade regulamentar total e as complexidades de integração em nome de seus parceiros de negócios. Ela pode integrar os clientes em poucos dias – reduzindo significativamente o tempo adicional e os investimentos necessários e permitindo que forneçam recursos de pagamento ao mercado com mais rapidez.

A HUBUC está trabalhando com o emissor de cartões Transact Payments Limited (TPL) para proporcionar cartões físicos a seus clientes empresariais.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

