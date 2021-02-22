瑞典皇家理工學院成為C3.ai數位化轉型研究所首個國際聯盟成員

加州伯克萊和伊利諾州厄巴納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--C3.ai數位化轉型研究所(DTI)今天宣布，位於瑞典斯德哥爾摩的皇家理工學院(KTH Royal Institute of Technology)已成為該學術和工業聯盟的第八個大學成員和第一個國際成員。皇家理工學院電氣工程與電腦科學學院教授Karl H. Johansson已加入C3.ai數位化轉型研究所執行委員會，擔任校園負責人。

Johansson還領導皇家理工學院的跨學科數位期貨研究中心，該中心於2020年成立，致力於探索和開發數位技術和解決方案，以因應巨大的社會挑戰。他的研究著重於網路控制系統、資訊物理系統以及在交通、能源和自動化系統中的應用。他是IEEE控制系統協會理事會成員、歐洲控制協會理事會成員和IEEE研究員。

Johansson表示：「數位期貨具有長遠的策略前景，研究議程的高風險與高收益並存，特別符合C3.ai數位化轉型研究所的宏偉目標。作為聯盟的首個國際成員，皇家理工學院渴望為DTI做出貢獻並擴大其影響力。我們相信，這將是一次富有成效的合作。」

C3 AI創辦人兼執行長Tom Siebel表示：「即將到來的數位化轉型革命將席捲全球。與國際組織合作至關重要，著名的皇家理工學院加入我們的聯盟是一個很好的開端。」

關於C3.ai數位化轉型研究所

C3.ai數位化轉型研究所(C3.ai Digital Transformation Institute)由C3 AI、微軟和一些頂尖大學於2020年3月成立，是一個致力於加速人工智慧應用，以造福企業、政府和社會的研究聯盟。該研究所聘請世界頂尖科學家進行研究，並培養數位化轉型這門新科學的從業人員，涵蓋人工智慧、機器學習、雲端運算、物聯網、巨量資料分析、組織行為、公共政策和道德。

C3.ai數位化轉型研究所現有的10個聯盟成員大學和實驗室包括：加州大學伯克萊分校、伊利諾大學厄巴納香檳分校、卡內基梅隆大學、瑞典皇家理工學院、勞倫斯伯克萊國家實驗室、麻省理工學院、伊利諾大學厄巴納香檳分校國家超級計算應用中心、普林斯頓大學、史丹佛大學和芝加哥大學。

為支援研究所的發展，C3 AI將在研究所營運的前五年提供5725萬美元的現金捐助。同時，C3 AI和微軟還將為研究所額外提供3.1億美元的實物支援，包括對C3 AI® Suite和Microsoft Azure計算、儲存和技術資源的使用，以支援C3.ai數位化轉型研究所推展研究工作。其他產業合作夥伴包括阿斯特捷利康(AstraZeneca)、貝克休斯(Baker Hughes)和殼牌(Shell)。

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