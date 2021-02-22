瑞典皇家理工学院成为C3.ai数字化转型研究所首个国际联盟成员

加州伯克利和伊利诺伊州厄巴纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--C3.ai数字化转型研究所(DTI)今天宣布，位于瑞典斯德哥尔摩的皇家理工学院(KTH Royal Institute of Technology)已成为该学术和工业联盟的第八个大学成员和第一个国际成员。皇家理工学院电气工程与计算机科学学院教授Karl H. Johansson已加入C3.ai数字化转型研究所执行委员会，担任校园负责人。

Johansson还领导皇家理工学院的跨学科数字期货研究中心，该中心于2020年成立，致力于探索和开发数字技术和解决方案，以应对巨大的社会挑战。他的研究侧重于网络控制系统、信息物理系统以及在交通、能源和自动化系统中的应用。他是IEEE控制系统协会理事会成员、欧洲控制协会理事会成员和IEEE研究员。

Johansson表示：“数字期货具有长远的战略前景，研究议程的高风险与高收益并存，特别符合C3.ai数字化转型研究所的宏伟目标。作为联盟的首个国际成员，皇家理工学院渴望为DTI做出贡献并扩大其影响力。我们相信，这将是一次富有成效的合作。”

C3 AI创始人兼首席执行官Tom Siebel表示：“即将到来的数字化转型革命将席卷全球。与国际组织合作至关重要，著名的皇家理工学院加入我们的联盟是一个很好的开端。”

关于C3.ai数字化转型研究所

C3.ai数字化转型研究所(C3.ai Digital Transformation Institute)由C3 AI、微软和一些顶尖大学于2020年3月成立，是一个致力于加速人工智能应用，以造福企业、政府和社会的研究联盟。该研究所聘请世界顶尖科学家进行研究，并培养数字化转型这门新科学的从业人员，涵盖人工智能、机器学习、云计算、物联网、大数据分析、组织行为、公共政策和道德。

C3.ai数字化转型研究所现有的10个联盟成员大学和实验室包括：加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、卡内基梅隆大学、瑞典皇家理工学院、劳伦斯伯克利国家实验室、麻省理工学院、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校国家超级计算应用中心、普林斯顿大学、斯坦福大学和芝加哥大学。

为支持研究所的发展，C3 AI将在研究所运营的前五年提供5725万美元的现金捐助。同时，C3 AI和微软还将为研究所额外提供3.1亿美元的实物支持，包括对C3 AI® Suite和Microsoft Azure计算、存储和技术资源的使用，以支持C3.ai数字化转型研究所开展研究工作。其他行业合作伙伴包括阿斯利康、贝克休斯和壳牌。

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