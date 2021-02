Posiflex anuncia a certificação Android 10 Google Mobile Services para plataformas de quiosque

Powered by POSIFLEX, Certified with GMS (Graphic: Business Wire)

NEW TAIPEI CITY, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Posiflex Technology, Inc., líder mundial em pontos de venda (PDV), quiosques de autoatendimento e tecnologias de computação integradas, tem o prazer de anunciar uma nova certificação Android 10 GMS, aplicável ao portfólio de quiosques da Posiflex e da KIOSK Information Systems (KIOSK).

Owen Chen, diretor executivo da Posiflex, declarou: "Este novo marco da certificação do Android 10 GMS é bastante significativo. Ao oferecer quiosques certificados GMS, permite que o Google Play e outros aplicativos GMS sejam instalados em nossas plataformas Android. Simplifica a integração na rede comprovada e segura da Google, enquanto desbloqueia o acesso do quiosque ao conjunto completo de aplicativos na Google Play Store”.

Além disso, à medida que os dispositivos móveis se tornam cada vez mais difundidos no fornecimento de serviços de varejo e hospitalidade, as plataformas corporativas de Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM, Mobile Device Management) dependem da compatibilidade com Android ou iOS para aperfeiçoar a eficiência dentro de um ecossistema de gerenciamento de dispositivos de ponta. Não é um problema quando se considera dispositivos móveis e tablets, mas soluções robustas de quiosques exigem maior durabilidade e uma capacidade significativamente maior de abrigar periféricos de transação do que os fornecidos nos tablets comerciais Android. As plataformas de quiosque com certificação Android 10 GMS são equipadas com computação ampla e portas USB suficientes para alimentar uma plataforma de quiosque com múltiplos periféricos de transação integrados.

Kim Kenney, presidente da KIOSK, acrescenta: "Temos visto um aumento na demanda entre os principais revendedores e clientes de hospitalidade pela capacidade do Android GMS de acessar o Google Play Services para registrar e gerenciar sua frota de quiosques dentro de sua infraestrutura existente. Através dos esforços de certificação da equipe de P&D da Posiflex, tanto a KIOSK quanto a Posiflex podem agora fornecer os melhores recursos de autoatendimento da categoria que podem ser gerenciados de forma consistente através das redes existentes do sistema operacional Android. Sem dúvida, isto proporciona uma vantagem competitiva de nicho e nos permite atender de forma única às novas exigências importantes do mercado”.

Sobre o Posiflex Group, Inc.

Posiflex projeta e fabrica soluções de ponto de venda de classe mundial há mais de 30 anos. Desde 2016, a empresa adquiriu a KIOSK e a Portwell, ampliando ainda mais as ofertas de autoatendimento e PC incorporado. O Posiflex Group está pronto para oferecer soluções de IoT com serviços B2B de alta qualidade. Para mais informações: www.posiflex.com

Sobre a KIOSK Information Systems

A KIOSK fornece soluções de automação de autoatendimento para aumentar a eficiência operacional e de custos, ao mesmo tempo em que melhora a experiência do cliente. Com mais de 27 anos de experiência e mais de 250.000 quiosques implantados, a empresa é uma parceira confiável de transformação digital para os 100 maiores revendedores e clientes da Fortune 500. A KIOSK fornece experiência comprovada em engenharia de projeto e fabricação, desenvolvimento de aplicativos, integração e serviços de suporte completos. Um portfólio inovador de soluções de autoatendimento aliado a serviços gerenciados e capacidades de IoT garantem uma experiência perfeita para o usuário. Saiba mais em kiosk.com, 800.509.5471.

