Posiflex annuncia la certificazione dei servizi mobili per Google Android 10 per le piattaforme Kiosk

NUOVA TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Posiflex Technology, Inc., un leader mondiale nella progettazione e produzione di dispositivi periferici per transazioni self-service, computing, chioschi e POS retail, è lieta di annunciare una nuova certificazione Android 10 GMS per il portafoglio di chioschi di entrambe le società – Posiflex e KIOSK Information Systems (KIOSK).

Nota Owen Chen, Ceo di Posiflex: “La nuova certificazione Android 10 GMS rappresenta una vera e propria pietra miliare. La possibilità di offrire chioschi con certificazione GMS consente l’installazione di app Google Play e altre app GMS sulle nostre piattaforme Android.

